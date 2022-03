JUST PEOPLE: è online il primo episodio del format di Eurotarget

Siamo lieti di annunciare che il nostro format JUST PEOPLE di cui vi avevamo parlato nei mesi scorsi è ufficialmente on line con il suo primo episodio da oggi.

Nel primo episodio c’è un volto noto del centopievese ALEX AJOUATSA campione mondiale di Muay Thai nel 2021 che ha partecipato come concorrente, ma anche ELISA TRENTINI ragazza modenese che ha partecipato al concorso SANREMO GIOVANI qualche anno fa.

Ci saranno altri due episodi che andranno in onda sul nostro canale YouTube nei prossimi due lunedì 14-21 Marzo alle ore 10.00.

Al termine degli episodi si scoprirà chi è stato selezionato per partecipare alla giornata di riprese del 10.04.2022 dove sarà presente Gianluca Busani, conduttore del format e le aziende Einstein che curerà gli outfit insieme al salone Giorgia Vi che si occuperà delle acconciature.

Gianluca Busani che peraltro è finito alle cronache nelle ultime settimane per la sua partecipazione a Italia’s got talent, prestazione la sua poi ripresa anche da Striscia la Notizia in una delle sue rubriche.

Un vero proprio evento che mette al centro le persone, unendo sinergie di attività locali per regalare una giornata speciale ai ragazzi che hanno aderito e soprattutto per lanciare un messaggio importante : le diversità ci rendono autentici, siate sempre voi stessi !

Foto di Gianluca Busani mentre conduce il format

