JUVI CREMONA-SELLA CENTO 90-68: CENTO CROLLA A CREMONA

Ventinovesima giornata di Serie A2: la Sella Cento fa visita alla Juvi Cremona al PalaRadi. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo la vittoria fondamentale contro Livorno, mentre i padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive.

Quintetti iniziali: Vecchiola, Garrett, Allinei, Bartolini e Bortolin per la Juvi; Berdini, Devoe, Conti, Davis e Tiberti per Cento.

L’avvio è combattuto. Cremona parte meglio (6-2), ma la squadra di coach Di Paolantonio reagisce con energia, corre in contropiede e ribalta l’inerzia sull’11-14. Nel finale di quarto, però, la Juvi fa valere il maggiore impatto fisico e chiude avanti di sei lunghezze dopo i primi 10’.

Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il ritmo: le triple di Panni e Barbante firmano il 6-0 iniziale che costringe Cento al time-out immediato. Al rientro la Benedetto fatica a trovare soluzioni offensive, mentre Cremona ne approfitta: Del Cadia segna cinque punti consecutivi per il 31-14 e, poco dopo, altre due triple di un ispirato Barbante e di Allinei ampliano il divario. All’intervallo lungo il punteggio dice 48-28.

Nella ripresa la Juvi perde quattro palloni in meno di cinque minuti e Cento prova a rientrare, tornando fino al -15 nonostante una serata complicata dall’arco (3/14). I biancorossi tentano di restare agganciati alla partita, ma senza riuscire a trovare continuità.

Nell’ultimo quarto arriva un nuovo sussulto ospite: parziale di 7-0 con cinque punti di capitan Davis per il 66-54 a 7’ dalla sirena. Cremona, però, risponde immediatamente con quattro punti consecutivi di Vecchiola, frutto anche di una palla recuperata, spegnendo l’entusiasmo centese.

Nel finale la tripla di Panni e il lay-up di Garrett valgono il +19 a tre minuti dal termine, con la Juvi che prova anche a ribaltare la differenza canestri. Cento non trova le energie per limitare il passivo e i padroni di casa chiudono sul +22. Al PalaRadi finisce 90-68.

TABELLINI

CREMONA: Garrett 21, Barbante 16, Allinei 11, Panni 10, Vecchiola 9, Bartoli 8, Bartolini 7, Del Cadia 5, La Torre 3

CENTO: Tanfoglio, Arletti, Conti 7, Berdini 11, Devoe 16, Moretti 8, Montano 5, Guerrieri NE, Davis 17, Fall 2, Tiberti 4.

