Karim, atleta 19enne, lancia una raccolta fondi a sostegno della propria partecipazione ai giochi paralimpici del 2024

“Portami a Paris 2024” con questo motto il giovane Karim, atleta paralimpico di 19 anni residente a Poggio Renatico, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della propria partecipazione ai giochi paralimpici del prossimo anno che si terranno nella capitale francese in concomitanza con i trentatreesimi giochi Olimpici.

“Mi chiamo Karim, ho 19 anni, sono un atleta di nuoto paralimpico non vedente dalla nascita. Da ormai 12 anni – racconta – coltivo un sogno: partecipare alle Paralimpiadi di nuoto e mi sto preparando al meglio per poter essere qualificato all’edizione di Parigi 2024. Dal 2016 ho iniziato a praticare nuoto a livello agonistico – prosegue – conquistando, ad oggi, 25 titoli a livello nazionale e partecipando a 2 competizioni internazionali importanti: un europeo Junior, nel 2022, in cui ho vinto il titolo nei 100m Dorso ed il mondiale di Manchester nel 2023, che per me ha rappresentato una svolta nella mia carriera e nel mio cammino verso Parigi 2024.”

Partecipare ad un evento di questa portata rappresenta una nuova sfida e Karim ha chiesto l’aiuto di amici e sostenitori: “Ogni contributo, grande o piccolo che sia, per me sarà prezioso e sarà anche grazie a voi che potrò riuscire a realizzare il mio più grande desiderio!”

I costi da affrontare sono diversi e numerosi: costi per l’utilizzo di spazi d’acqua per gli allenamenti e per le attrezzature oltre allo staff che segue e seguirà il giovane atleta negli allenamenti.

La raccolta è stata lanciata attraverso la piattaforma Gofundme (https://gofund.me/78f9bc1a)

