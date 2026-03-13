  • Ven. Mar 13th, 2026

KOROUMA CARICA LA CENTESE: “LA STORIA LA VOGLIAMO SCRIVERE NOI”

Mar 13, 2026
La Centese è seconda in classifica e con i playoff nel mirino. Un piazzamento prezioso, che garantirebbe ai biancoazzurri le gare interne in partita secca — vantaggio tutt’altro che trascurabile nella corsa alla promozione.

La Valsanterno ha ormai messo le mani sul campionato: meritati complimenti a loro. Ma in casa Centese l’obiettivo è uno solo: non mollare fino all’ultimo secondo.

A farsi portavoce dello spirito del gruppo è Korouma, che non usa mezzi termini:

 “La storia la vogliamo scrivere noi. Insieme ai compagni stiamo lottando da tutto l’anno, ci crediamo e non vogliamo mollare. Domenica affronteremo la X Martiri con la solita voglia di fare bene, di stupire e di dare tutto per questa maglia e per i nostri tifosi.”

Parole che sanno di battaglia. Parole che sanno di Centese.

