LA ‘BAITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CENTO INTITOLATA A MASSIMILIANO OTTANI

La ‘Baita’ della Protezione Civile di Cento è stata intitolata ad uno dei suoi fondatori: Massimiliano Ottani. Il 17 aprile è stato scelto perché è il compleanno del gruppo che fu fondato il 17 aprile 1983 a Cento da tre soci fondatori: Stefano Fiocchi, il dottor Cesare Lanzoni, ed il compianto Massimiliano ottani, già socio fondatore e anima degli astrofili e del gruppo scientifico centese. a Massimiliano è intitolata la baita, sarà quindi baita Ottani in onore di uno dei tre soci fondatori e del primo capogruppo. Alla cerimonia erano presenti la famiglia ottani e i gagliardetti dei gruppi alpini che tennero a battesimo il gruppo di 40 anni fa. Presente anche il vessillo sezionale, la benedizione alla baita è stata affidata Don Luigi Gavagna che fu, allora giovane cappellano di San Biagio, il sacerdote che benedisse il gruppo alla sua inaugurazione.

La baita è stata realizzata, nel complesso affidato agli alpini centesi per i servizi di protezione civile, recuperando una vecchia cabina di decompressione del gas metano, con un contributo del Comune di Cento e il lavoro dei Volontari del gruppo ANA. La “Baita Ottani” è uno spazio conviviale di supporto alle attività del gruppo, sará un area dedicata alle riunioni ed ai corsi oltre ad essere pensata per momenti associativi finalizzati alle attività del gruppo stesso nel campo del Volontariato. Con il recupero del manufatto in disuso continua l’opera di efficientamento della sede operativa aggiungendo all’area “tecnica” anche un”area di condivisione con costi di gestione molto più bassi rispetto alla struttura tecnica, finora utilizzata anche per riunioni e corsi.

