La Befana non viene… a Cento

Ormai la polemica sta serpeggiando, fra social e bar: quest’anno la Befana si festeggerà ovunque, nelle frazioni, ma non nel capoluogo, quindi, i bambini di Cento, se vogliono ricevere le tanto agognate calze dovranno farsi portare dai propri genitori un po’ in qua e un po’ in là.

La polemica, stavamo dicendo, ormai sta dilagando, contrapponendo, ormai non è più una novità, chi se ne fa una ragione “fate un po’ di festa anche altrove che ai paesini serve un po’ di gente da fuori!!!” e chi invece rimane sorpreso di questa decisione (di chi poi non si sa dato che ormai l’Amministrazione Comunale ci ha abituato ad una sorta di laconica comunicazione per le questioni “scottanti”).

Il Vicesindaco, da noi interpellato afferma che “salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto” la Befana non si farà.

Alcuni commercianti stanno comunque provvedendo in modo autonomo per distribuire doni ai propri clienti, ma, a quanto pare, il rogo ormai tradizionale sarà un dolce ricordo per i cittadini del capoluogo.

Gli anni scorsi la Befana a Cento era organizzata dalla locale Pro Loco che, pure per quest’anno aveva fatto regolare richiesta, ma il Comune non avrebbe stanziato, così afferma il Presidente Daniele Rubino da noi raggiunto telefonicamente, i fondi necessari.

