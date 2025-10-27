La Benedetto 1964 apre un nuovo centro Minibasket a Casumaro

Nuovo centro Minibasket a Casumaro con la Benedetto 1964

Il Minibasket della Benedetto 1964 apre un nuovo capitolo. Lo staff biancorosso sarà presente ogni giovedì dalle 16:30 alle 17:30 alla palestra scolastica del plesso IC4 di Casumaro, con l’entusiasmo e la voglia di trasmettere la passione per la pallacanestro a bambine e bambini. L’attività sarà aperta per bambine e bambini nati dal 2017 al 2019. Si parte già da giovedì 30 ottobre per vivere una nuova splendida avventura a tinte biancorosse.

Apre così un nuovo centro minibasket fuori dai confini della città di Cento per la Benedetto 1964, che svolge parte dell’attività tuttora a Corporeno e a S. Matteo della Decima. Una nuova pietra miliare in una stagione che porterà probabilmente altri nuovi traguardi storici per la società di pallacanestro giovanile.

