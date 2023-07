La Benedetto 1964 varca i confini internazionali e prende parte allo Youth Basketball Festival

In casa Benedetto 1964 la stagione 2022/23 si chiude con un inedito torneo internazionale. A Brno (Repubblica Ceca), due squadre U18 della società giovanile di basket centese parteciperanno allo Youth Basketball Festival, che si svolgerà dal 6 al 12 luglio. La spedizione centese, composta da 25 persone, sarà di scena sui campi della seconda località più popolosa della Repubblica Ceca in un torneo a 8 squadre che li vedrà affrontare compagini provenienti da Belgio, Olanda, Slovacchia e Ungheria. Lo Youth Basketball Festival organizzerà al contempo tornei U12, U14 e U16 maschili e femminili. Per la Benedetto 1964 si tratta della prima esperienza internazionale in assoluto, un’occasione in più per allargare gli orizzonti, ampliare la propria offerta e offrire nuove esperienze sia dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano ai propri ragazzi.

