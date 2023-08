La Benedetto 1964 versione 2023/24 è lanciata

Settore giovanile e minibasket per mantenere il percorso di sviluppo e di qualità; novità settore femminile



Scatta la nuova stagione della Benedetto 1964 2023/24. Operazione di consolidamento e di sviluppo in atto per il settore giovanile del basket centese dopo un’annata intensa, in cui la società biancorossa ha ottenuto numeri record per tesserati, giovanili e minibasket, e partite giocate. La stagione ha preso il via il 28 settembre con i primi allenamenti giovanili, con la palestra Giovannina riempita 11 ore di energia ed entusiasmo dei propri ragazzi. E’ soltanto il principio di un’altra annata con tante sfide stimolanti. Confermato, con rinnovato entusiasmo e soddisfazione, lo staff che negli ultimi anni ha contribuito alla crescita dei giovani biancorossi con Marco Savini, responsabile del settore giovanile, alla guida dell’ampia rosa di coach di esperienza e di qualità. Il settore giovanile centese si presenterà al via in tutti i campionati giovanili federali dalla Under 13 all’Under 19, con la Under 15 che affronterà il campionato eccellenza assieme alle migliori realtà della regione e tutte le altre annate che affronteranno un campionato Elite e in alcuni casi avranno due gruppi di lavoro per dare la possibilità a tutti di giocare. Un programma e un’offerta che confermano l’intenzione della società di dare il massimo per la crescita degli atleti e di mettersi in gioco per fare un piccolo step in più ogni stagione. Per il fondamentale settore Minibasket, che avrà Andrea Codato come guida anche nella prossima stagione, l’auspicio è di poter proseguire e confermare i progressi di entusiasmo delle ultime stagioni, con un focus particolare sulla emergente sezione femminile che avrà un gruppo specifico a partire da questa stagione, dopo l’aumento di presenza e di entusiasmo delle ultime stagioni. L’attività inizierà il 4 settembre con le due settimane di Open Day per ragazze e ragazzi dalle annate 2012 a 2018 che hanno intenzione di cimentarsi nel gioco della pallacanestro. Si mantiene anche la giovane Serie D (ora Divisione Regionale 1, al via da ottobre), al suo terzo anno di vita, che affronterà un campionato lungo e con tante avversarie agguerrite. Il basket di Cento, anche a livello giovanile, tra campionati di elite regionale e provinciali, cercherà di distinguersi concentrandosi giorno dopo giorno sulla crescita umana e tecnica delle giovani ragazze e dei giovani ragazzi, che sono il fulcro centrale e fondamentale dell’attività della Benedetto 1964.

Mi piace: Mi piace Caricamento...