LA BENEDETTO XIV ALLA FIERA DI SETTEMBRE

La Benedetto XIV sarà presente, anche quest’anno, alla Fiera che si svolgerà come da tradizione nel mese di settembre 2023: un’occasione, per la Benedetto, di accrescere ulteriormente il già stretto rapporto con la Città e con il territorio, incontrando non solo tifosi ed appassionati ma tutta la cittadinanza in un momento di condivisione e convivialità.

Anche per la Fiera 2023, la Benedetto proporrà il proprio ristorante: dal 1 settembre al 10 settembre, sarà possibile cenare al ristorante Benedetto, che ancora una volta troverà il suo posto in Piazza Cardinal Lambertini. Si tratta di una location certamente simbolica, in quanto dedicata a Prospero Lambertini, passato alla storia come Papa Benedetto XIV, che elevò Cento al rango di Città e che dona il proprio nome alla nostra squadra.

Il ristorante della Benedetto propone inoltre due serate speciali: il 3 ed il 5 settembre sarà infatti proposta una degustazione di vini in abbinamento alle portate.

In occasione della Fiera, sarà anche possibile acquistare proprio presso il ristorante l’abbonamento DNA BENEDETTO, valido per tutte le partite di stagione regolare e fase ad orologio: il punto biglietteria sarà allestito tutte le sere dalle 19 alle 22, ad eccezione di sabato 9 settembre, in occasione della partita di Supercoppa LNP Sella Cento-Piacenza; in tale data, sarà possibile acquistare l’abbonamento direttamente alla Baltur Arena dalle 16:30.

Il ristorante della Benedetto sarà aperto dal 1 al 10 settembre ed opererà su due turni: dalle 19:30 e dalle 21:30; la prenotazione è obbligatoria e si può effettuare al numero 375 7743909, solo via SMS o WhatsApp.

