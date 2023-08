LA BENEDETTO XIV E FLYERBOX INSIEME PER L’ASSOCIAZIONE STRADE

Valorizzare il territorio ed investire sui giovani, linfa vitale del futuro di Cento e del mondo: questi sono i

valori più importanti per la Benedetto XIV. Per questo motivo, la società biancorossa e Flyerbox,

importante attività del territorio che anche per la prossima stagione sarà al fianco della Sella Cento come

sponsor, hanno ideato nell’annata 2022/23 il progetto “Players Card”, rilasciando carte in edizione

limitata dedicate ai protagonisti della stagione appena passata: il ricavato della vendita delle carte

sarebbe poi stato interamente donato all’Associazione Strade di Cento.

Ogni promessa è debito, specialmente quando, come in questo caso, si tratta di una causa nobile: per

questo, mercoledì 30 agosto la Benedetto XIV, rappresentata dal Club Manager Alessandro Livreri, e

Flyerbox hanno consegnato l’assegno della donazione nella sede dell’Associazione Strade: 931€, raccolti

dall’iniziativa delle “Players Card”, che finanzieranno le attività di Strade a Cento, in Italia e nel mondo.

Tra le varie attività di Strade, che si occupa di intervenire in situazioni di disagio specialmente legate ai

bambini ed ai giovani, vi sono sia la creazione di spazi educativi gratuiti nella nostra Città, sia interventi

di cooperazione internazionale mirati a tutelare la dignità della vita umana e rispondere ad emergenze

materiali.

“È un’enorme soddisfazione aver lanciato un progetto nuovo ed ambizioso”, ha dichiarato il Club

Manager Alessandro Livreri. “Creare un gadget in edizione limitata che le persone potessero acquistare

per una buona causa sembra semplice ma non lo è: abbiamo avuto la fortuna di incontrare Flyerbox che

ha creato il prodotto e ci ha aiutati a sviluppare e concretizzare la nostra idea. Un domani ci volteremo

indietro e rivedendo il nostro progetto ripenseremo alla soddisfazione data dal nostro contributo tanto

alle iniziative sociali quanto alla nascita della sinergia tra due realtà, una orientata al commercio e l’altra

al volontariato. Non è la prima volta che contribuiamo alle attività che Strade svolge ogni giorno e

continueremo a farlo perché stanno facendo un enorme lavoro, che si può toccare con mano anche solo

andando nella loro sede”.

Anche il proprietario di Flyerbox, Lahbib El Fidaoui, ha commentato l’iniziativa: “mi piacerebbe

trasmettere come Flyerbox e la Benedetto XIV abbiano lavorato tutto l’anno con il solo fine di unire le

proprie risorse per migliorare il nostro tessuto sociale. L’abbiamo fatto, in questo caso, andando a

supportare l’Associazione Strade: anch’essa, come le nostre realtà, fa parte della Città di Cento ed è per

noi importante poter concretizzare il nostro sostegno tramite questa iniziativa”.

“Il nostro ringraziamento come Strade va al Club, a Flyerbox, ai tifosi che hanno creduto in ciò che

facciamo ogni giorno per la nostra comunità, dandoci fiducia e permettendo con questa donazione di

portare avanti le nostre azioni concrete rivolte a bambini, giovani e donne in situazioni di fragilità e

vulnerabilità. Questo significa far squadra, ognuno col suo ruolo, per far crescere, insieme, un territorio

senza lasciare indietro nessuno”.

