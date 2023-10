LA BENEDETTO XIV LANCIA LA DNA CARD E FA SEGNARE UN NUOVO RECORD DI ABBONATI

Si è tenuta venerdì 6 ottobre, all’interno della sala stampa della Baltur Arena, la conferenza stampa di lancio della DNA Card e di presentazione del nuovo Digital Partner della Benedetto XIV New Logic; le voci che hanno preso parte al sono state quelle del Club Manager biancorosso Alessandro Livreri e il CEO di New Logic Fabio Sgarbi.

Il Club Manager Livreri ha illustrato gli aggiornamenti della campagna abbonamenti DNA Benedetto per la stagione 2023/24: “La prima notizia positiva da festeggiare è che siamo arrivati a 711 abbonamenti stagionali più 120 carnet che, come l’anno scorso, consegneremo alla nostra società satellite Benedetto 1964 ed alla Meteor di Renazzo per tutte le partite della stagione eccetto alcune di cartello: il totale che abbiamo raggiunto è quindi di 940 abbonamenti, un numero storico. Con la nuova formula di abbonamento siamo riusciti a mantenere un prezzo contenuto, ad esempio un genitore con a seguito il figlio nato prima del 2017, che entrerà gratis, rispetto allo scorso anno pagherà solo 0,98€ in più a partita sulle gradinate. In relazione alle 16 partite (5 in più rispetto allo scorso anno) previste dalla sottoscrizione, abbiamo diminuito di 150€ il costo del Parterre Press e per la curva c’è stata una riduzione doverosa a 1,50€ a partita visto che la Zimmer non ci abbandona mai e viene numerosa alle trasferte. Il mio sogno ora è di arrivare a 1000 abbonamenti entro il 15 di ottobre, data di termine della campagna”.

“Per questa Campagna”, prosegue il Club Manager, “abbiamo attivato diverse iniziative: 10 giorni in Fiera con più di 2.000 persone, 50 sponsor invitati al salotto di Banca Patrimoni Sella & C., due conferenze stampa organizzate da loro tra cui il lancio della nostra nuova maglia disegnata dal nostro sponsor B.Box, nella nostra area hospitality abbiamo inaugurato un’iniziativa secondo me produttiva invitando 3 sponsor degli avversari forlivesi che si sono incontrati con i nostri partner, il nuovo Pressing con 3mila copie da distribuire nel raggio di 20km, quindi un grosso lavoro di Marketing. A proposito di futuro, lascio parlare il nostro nuovo Platinum Sponsor e Digital Partner New Logic, che ci consente di avere una macchina organizzativa di marketing con tanti anni di esperienza”.

Questo l’intervento del CEO di New Logic Fabio Sgarbi: “Ringrazio Alessandro e tutta la Benedetto XIV per questa opportunità di presentarci come una delle attività digitali più storiche presenti sul territorio nazionale. Stiamo organizzando un’attività di marketing basata su CRM, uno strumento che consentirà alla Benedetto di fornire servizi personalizzati a tutti gli stakeholder; quindi, agli sponsor che potranno ricevere nuovi servizi attraverso un’area riservata presente sul sito, nuovi servizi ai tifosi che potranno avere dal sito nuove informazioni e interagire direttamente con gli sponsor; sarà una finestra sul sito internet che permetterà alla Benedetto di raggiungere un pubblico più vasto in maniera differenziata”.

Per quanto riguarda la tematica del territorio il Club Manager Alessandro Livreri ha precisato: “Sul territorio la nostra cura è quotidiana, lo si evince dal fatto che andremo a distribuire Pressing e la nostra passione posto per posto; ciò che possiamo fare di più sul territorio e per il centro storico e le sue attività che ci sono vicine è trasmettere energia alle nostre aziende sponsor, aumentando il loro bacino di clientela grazie a questa DNA Card, per far vedere che la Benedetto c’è. Grazie a questo progetto lanciato in partecipazione con New Logic diamo tante opportunità ai nostri tifosi che con questa Card potranno acquistare a prezzi ridotti i prodotti delle attività del nostro centro storico, dando la possibilità ai commercianti del nostro territorio di far vivere ancora di più i nostri luoghi. Inoltre, stiamo ragionando sulla possibilià di attivare questi sconti tramite sms anche per coloro che acquisteranno il biglietto sporadicamente, e tutto ciò è stato possibile grazie al nostro nuovo partner New Logic.”

Per rafforzare l’iniziativa di sostegno al nostro tessuto commerciale Fabio Sgarbi ha concluso: “Credo che ci siano delle opportunità vantaggiose per tutti: la Benedetto XIV si afferma e si conferma il centro di scambio fra negozianti della città, gli sponsor e quelli che sono potenzialmente i loro clienti; questo è il progetto su cui gira tutta la DNA Card, quindi non solo gli abbonati ma anche i tifosi avranno la possibilità di accedere alle opportunità messe a disposizione, di conseguenza diventerà tutto molto integrato e divertente”.

La conferenza stampa si è poi chiusa mostrando il disegno della DNA Card, che riporterà tutti i claim scelti dalla Benedetto per questa stagione oltre ad un QR code da inquadrare per conoscere tutte le attività ed i servizi di cui potranno usufruire i tifosi.

