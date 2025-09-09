La Benedetto XIV Sella Cento si presenta ufficialmente alla città: entusiasmo e nuove ambizioni per la stagione di Serie A2 – l’intervista bal Presidente Fava sul canale YouTube

Oltre 1.000 persone alla presentazione ufficiale della Benedetto XIV Sella Cento alla Festa di Cento

Cento, 9 settembre 2025 – Ieri sera, lunedì 8 settembre, nella cornice della Festa di Cento, oltre 1.000 persone hanno accolto con entusiasmo la presentazione ufficiale della Benedetto XIV Sella Cento sul palco principale. La serata è stata scandita da cori e colori del Settore Zimmer, che ha animato la piazza con grande partecipazione, dedicando un’ovazione speciale anche al Presidente Gianni Fava al suo ingresso sul palco.

Dopo l’introduzione dei giocatori, salutati a gran voce dalla tifoseria, ha preso la parola il General Manager Renato Nicolai, che ha voluto sottolineare l’importante ruolo ricoperto dagli addetti ai lavori della famiglia Benedetto:

“Ci siamo lasciati il 27 aprile scorso durante un momento bellissimo, con i nostri tifosi abbiamo avuto il piacere di festeggiare una notte illuminata di rosso. Tra poco comincerà una nuova stagione ancora più difficile, da molti definita una delle più difficili di sempre dato che il livello della Serie A2 sale ogni anno, ma con coach Di Paolantonio abbiamo deciso di confermare in squadra i ragazzi che più meritavano dallo scorso anno andando poi a costruire un organico di valore con degli ottimi innesti.

Stasera volevo però parlarvi di un’altra squadra, una invisibile perché i loro volti non vanno sui social o sui giornali, ma giocano tutti i giorni tante partite, ringraziandoli per quello che hanno fatto l’anno scorso e quello che faranno nei prossimi anni: la prima è Maria Teresa Montaguti, responsabile amministrativa della società; poi Alessandro Livreri che con Thomas Marzioni e i ragazzi di Brainstop fanno un lavoro eccezionale; e Andrea Merighi, il condottiero di queste serate che con Casa Benedetto ci sta portando tanti sorrisi.”

A seguire, il coach Di Paolantonio ha evidenziato il ruolo fondamentale della società:

“Innanzitutto ci tenevo a far notare che questa sera siamo veramente tanti, ancora di più dello scorso anno, chissà che non sia di buon auspicio per la stagione. Sono molto contento del lavoro estivo del club nell’allestire un gruppo di ragazzi di ottimo livello, confermando diversi nomi importanti della scorsa stagione: stiamo lavorando duro, verso i risultati che tutti noi speriamo e che questa piazza merita. Vi aspetto il 21 per chi ci seguirà in trasferta, ma soprattutto il 28 perché quest’anno il nostro fortino dovrà essere ancora più agguerrito e impenetrabile.”

L’accoglienza del pubblico non si è fatta attendere nemmeno per il Presidente Gianni Fava, prossimo a celebrare il suo decimo anno di carica, che ha sottolineato il grande legame tra la società e la città:

“In questa piazza vedo tanti volti di amici, tifosi, sponsor, cittadini e famiglie, per me è un piacere condividere con voi questa serata. La nostra società prima di tutto è una partner della città: non è soltanto sport ma fa parte del patrimonio di Cento e dei suoi abitanti. Aver scelto come General Manager Renato Nicolai è stata una scelta col grande obiettivo di dare alla Benedetto un carattere chiaro, fatto di determinazione ed energie per generare attaccamento alla maglia e i tifosi se ne sono accorti, pertanto sono convinto che questa sia la direzione giusta per affrontare la stagione ormai alle porte.

La Benedetto non è soltanto campo: penso a Casa Benedetto, che grazie ai suoi volontari è diventata un punto di incontro e socialità biancorossa; il mio sguardo si volge poi verso la Baltur Arena, che ospiterà tanti eventi culturali e che sarà sempre più aperta alla città e al popolo centese. Questo in arrivo sarà il decimo anno dalla mia nomina a Presidente: durante questo percorso non sono mancati i momenti difficili come quelli esaltanti, ma soprattutto non è mai mancata la convinzione che la Benedetto fosse una parte integrante di Cento e del suo territorio, e questo è ciò che deve sempre invitarci a guardare avanti verso il futuro con fiducia.”

Infine, è salita sul palco Sella, main sponsor della stagione, rappresentata da Marco Di Turi insieme a Claudio Bovolenta di Banca Patrimoni Sella & C.:

“È un onore essere qui per il terzo anno consecutivo come sponsor, mi fa un grande piacere vedervi così numerosi in questa piazza e spero che porterete questa numerosità al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi. La Benedetto è un pezzo fondamentale della nostra città, viviamo in un periodo storico dove c’è bisogno delle emozioni forti che può darci la pallacanestro; di conseguenza, noi continueremo ad esserci e a supportarvi in questo progetto.”

La presentazione della squadra si è conclusa tra applausi e grande entusiasmo, a testimonianza del legame forte tra la società, i partner e la città. La Benedetto XIV Cento è pronta a vivere una stagione intensa, con l’obiettivo di regalare emozioni e risultati ai propri tifosi.

