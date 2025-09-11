La Benedetto XIV Sella Cento vince e convince: alla Baltur Arena finisce 89-65 per i biancorossi

Dopo i grandi risultati ottenuti nel Memorial Bertoluzzi e la partecipatissima presentazione della squadra di lunedì sera in Piazza del Guercino, oggi la Benedetto XIV Sella Cento torna in campo per la penultima amichevole della preseason, incontrando l’Up Andrea Costa Imola.

QUINTETTO INIZIALE: Berdini, Scarponi, Conti, Davis, Tiberti.

La partita inizia a ritmi contenuti, con un leggero vantaggio degli ospiti che viene però rimontato in poco tempo dalla Sella Cento. Ottimo il lavoro in regia del vicecapitano Berdini che, oltre a portare a casa 4 centri in questa prima frazione, permette ai compagni di fare punti, in primis al capitano Davis che realizza anche una tripla. Conti manifesta nuovamente il suo grande stato di forma, segnando 11 punti personali, coadiuvato da un buonissimo ingresso in partita per Moretti che contribuisce con una grande stoppata e un’inchiodata al ferro. Sul finale trovano spazio anche Tanfoglio e Piazzi, aiutando la squadra a chiudere il primo quarto in netto vantaggio per 29-12.

Il secondo quarto comincia con più equilibrio, per i padroni di casa è Tanfoglio a gestire bene il ritmo degli attacchi. Con il rientro in campo di Davis, la Sella inizia a staccare gli avversari nel punteggio: 8 sono infatti i punti personali in questa frazione per il capitano. Un paio di ottimi possessi difensivi guidati da Tiberti galvanizzano i padroni di casa mentre sul finale Berdini e Montano portano a casa due punti con un ottimo uno-due. La seconda frazione finisce 52-27, con grande superiorità della Sella Cento.

Nella ripresa, coach Di Paolantonio ripropone il quintetto iniziale, trovando in Davie e Montano i principali mattatori: 7 punti per il primo e 5 per il secondo, che lascia il segno nel match con una tripla e soprattutto con un grande passaggio in no-look per Scarponi. In questo terzo quarto, trova il suo primo centro Guerrieri, guadagnato con grande fisicità. Anche questa frazione si conclude con il vantaggio della Sella Cento per 74-42.

Nel quarto finale gli ospiti creano qualche problema in più alla Benedetto, rimanendo sopra nel punteggio per quasi tutto il tempo. Si guadagna con carattere i suoi primi punti Tanfoglio con una bella tripla, seguiti da diversi assist prima a Montano poi a Conti, entrambi sempre a segno dalla lunga distanza. A guidare la carica è poi nuovamente Moretti che si esibisce su entrambi i lati del campo, regalando dei preziosissimi intercetti uno chiuso poi in contropiede con la schiacciata.

L’ultimo tempo vede vittoriosa l’UP Imola, ma il punteggio finale vede una netta vittoria della Benedetto XIV Sella Cento per 89-65: un’altra ottima prestazione della squadra, che continua a dare segnali positivi in vista della stagione che comincerà fra pochi giorni.

Ora appuntamento a sabato con l’ultima amichevole della preseason e a domenica per la presentazione della maglia sul palco di Casa Bendetto in piazza Cardinal Labertini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...