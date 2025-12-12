La Biblioteca Civica Patrimonio Studi in collaborazione con  Artecento Associazione Culturale e Da Té – Sala da té solidale organizzano Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 21.00 presso la biblioteca Biblioteca Civica Patrimonio Studi il Silent Reading Party “Un té con Jane Austen”.

L’evento è dedicato a Jane Austen (1775-1817) in occasione del 250° anniversario dalla nascita.

Una lettura silenziosa anticipata da un momento di convivialità dedicato alla scrittrice inglese e non solo, reso possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Artecento e la Sala da tè solidale.

Il té che si beveva ai tempi della Austen non era ancora l’Afternoon Tea formale di metà Ottocento (inventato dalla Duchessa di Bedford), ma una bevanda ‘sociale’ fondamentale, una sorta di rito quotidiano che veniva consumato dopo il pranzo o la cena nel salotto, luogo deputato per conversare e socializzare. Diversi personaggi dei suoi romanzi descrivono il piacere di una tazza di té, essenziale per calmare gli animi e imprescindibile durante momenti conviviali importanti, simbolo di confidenza ed eleganza fra le classi più abbienti.

Da martedì 16 sino al termine delle festività natalizie sarà possibile visitare la mostra bibliografica “La Cento di Jolanda. Dove le parole diventano immagini”, dedicata a una grande scrittrice centese, Maria Majocchi Plattis (1864-1917), conosciuta con lo pseudonimo di Jolanda.

