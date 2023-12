La Biblioteca di Mattia indice per il secondo anno consecutivo il Premio Anna Perelli, premio letterario riservato a tutte le opere pubblicate in Italia negli ultimi due anni, che abbiano al centro – ed è questa la novità di questa seconda edizione – l’animale domestico.

Il concorso è aperto a qualsiasi tipo di pubblicazione: digitale, cartacea o self publishing e il termine per l’invio delle opere è stato fissato per il 30 giugno 2024.

La premiazione avverrà nella seconda parte del prossimo anno (data e luogo saranno comunicati in un secondo momento)

Sul sito https://biblioteca-di-mattia.webnode.it/premio-anna-perelli/ il regolamento completo e i recapiti della segreteria del premio.Il concorso è inserito all’interno del programma del Borgopianura Festival (https://borgopianura-oggi.webnode.it/borgopianura-festival/)

