«La Biblioteca Umana»: Un progetto da importare

«La Biblioteca Umana» In Danimarca ci sono biblioteche dove puoi prendere in prestito una persona invece di un libro per ascoltare la sua storia di vita per 30 minuti. L’obiettivo è combattere i pregiudizi. gni persona ha un titolo: “depresso, “disoccupato”, “rifugiato”, “bipolare” e così via – ma, ascoltando la sua storia, ti rendi conto di quanto non dovresti «giudicare un libro dalla copertina». Questo progetto innovativo e brillante è attivo in più di 50 paesi. Si chiama “La Biblioteca Umana”.

Sarebbe molto interessante e innovativo avviare un progetto del genere anche nella Città del Guercino! Che ne dite?

