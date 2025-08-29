LA CENTESE AL GRAN DEBUTTO: DOMENICA ALLE 17.30 PARTE IL CAMPIONATO

Domenica alle 17:30 il G&G Stadium aprirà le porte al debutto stagionale della Centese Calcio nel campionato 2025/2026. L’avversario sarà lo Sparta Castel Bolognese, formazione esperta e ben organizzata, giunta al suo undicesimo anno consecutivo nella categoria. La squadra rossoblù può contare su un centro sportivo all’avanguardia e su elementi di valore assoluto. Tra i nuovi arrivi spiccano Michele Genuario, classe 1995, cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Ravenna con numerose presenze in Eccellenza, il giovane Massoeme (2005) proveniente dal Massa Lombarda e l’attaccante Colino, punta di riferimento conosciuta per la sua grande capacità realizzativa. A guidare il gruppo il capitano Mattia Mainetti, leader e punto fermo della squadra.

La Centese si presenta a questa prima sfida con grande convinzione, reduce da un precampionato intenso che l’ha vista affrontare formazioni di categoria superiore. L’unico test con una squadra di Promozione è stato il 2-1 subito contro contro il Bentivoglio, accreditato come la favorita per la vittoria del campionato: nonostante il risultato, la prova offerta dai biancoazzurri ha confermato la solidità e la crescita della squadra allenata da mister Ciro Di Ruocco.

Per quanto riguarda l’infermeria, Edoardo Fabbri (2007, prodotto del vivaio), Korouma e Pellielo sono reduci da piccoli acciacchi fisici: tutti e tre restano in dubbio, ma potrebbero comunque essere utilizzati dal Mister.

Nel frattempo, la società ha ufficializzato le nuove cariche: la fascia di capitano sarà indossata dal difensore Marco Garetto, giunto alla sua terza stagione in biancoazzurro, mentre Lorenzo Bonvicini sarà il nuovo vicecapitano, punto fermo e uomo di equilibrio in mezzo al campo.

Domenica, inoltre, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2025/2026: all’ingresso dello stadio verrà allestito un apposito punto dedicato. L’abbonamento garantisce l’accesso a tutte le gare interne al prezzo complessivo di 100 euro, con un risparmio significativo rispetto al costo dei singoli ingressi.

La Centese è pronta e carica: l’appuntamento è fissato per domenica alle 17:30 al G&G Stadium per il debutto in campionato.

