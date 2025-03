LA CENTESE CALCIO ABBRACCIA IL CALCIO FEMMINILE: UN NUOVO GRANDE PROGETTO

La Centese Calcio continua a crescere e apre le porte al calcio femminile, offrendo a tutte le bambine e ragazze del territorio la possibilità di avvicinarsi a questo sport in un ambiente formativo e appassionante.

Da marzo a giugno 2025, la società offrirà prove gratuite aperte a tutte, senza selezioni, per far vivere l’emozione del calcio in modo libero e divertente. Le attività si svolgeranno nel G&G Stadium, nelle strutture di Decima e, dalla prossima stagione, anche nel nuovo campo sintetico del Parco del Reno.

A guidare il progetto sarà uno staff altamente qualificato, con istruttori e tecnici esperti nella formazione calcistica giovanile e femminile. Ogni partecipante verrà inserita in gruppi omogenei per età, rispettando le normative federali specifiche.

Le iscrizioni ufficiali partiranno da luglio 2025, ma questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per scoprire il calcio in un contesto educativo e coinvolgente.

La Centese Calcio conferma così la sua missione di promuovere uno sport inclusivo e di qualità, offrendo a tutte le ragazze la possibilità di vestire con orgoglio la gloriosa maglia biancoazzurra. Ogni info sui canali ufficiali della Centese Calcio.

