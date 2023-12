LA CENTESE VOLA E BATTE IL COPPARO 2-0

COPPARO: Vaccari, Benini, Scaramelli, Bertasi, Taribello (81′ Mari), Medini, Tafuro, Paganini, Spanò, Davo (46′ Gentile), Meneghini. A disp.: Meloncelli, Francesi, Cherdivara, Marchi. All. Cestari

CENTESE: Alberghini, Cesano, Cioni (85′ Bonazzi), Perelli (62′ Bisighini), Quaquarelli, Garetto, Frentoaei, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (62′ Grygiel). A disp.: Guiotto, Mazzaschi, Sassu, Grandi Marchesini, Orsini, Dieng. All. Govoni

ARBITRO: Casadio di Ravenna

RETI: 35′ Costantini, 55′ Quaquarelli

Arrivati all’ ultima giornata del girone di andata, al Preziosa di Copparo arriva la capolista.

Dopo i 3 punti pesantissimi ai danni del Galeazza, la Centese affronta i padroni di casa, provenienti da una inaspettata ma meritata vittoria in quel di Molinella.

Degno di nota l’ ottimo manto erboso dello stadio Copparese, fra le migliori strutture sportive dell’ intero territorio Ferrarese.

La partita inizia ad alto ritmo, con la Centese che cerca i guizzi di bomber Pirreca, però abilmente fermato dalla retroguardia avversaria e da un ottimo capitano Yuri Scaramelli.

Dopo una prima fase di studio, la Centese arriva al goal.

Azione sull’out destro del “Biondo” Bonacorsi, Tra i migliori nel match odierno.

Palla a sfilare per Cesano che pennella un cross perfetto per l’accorrente Costantini: colpo di testa chirurgico e centese in vantaggio.

Con il risultato di 0-1 le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella seconda frazione un monologo Biancazzurro, sebbene la Copparese si sia chiusa bene ed abbia giocato un’ ottima partita.

Dopo alcune occasioni mancate, Bonvicini guadagna una punizione, della cui battuta si incarica Costantini. Calcio delizioso pennellato per la testa di quaquarelli che ringrazia ed appoggia alle spalle dell’incolpevole portiere Vaccari.

Primo goal stagionale per il classe 1996 Biancoazzurro, quest’ anno fra i più continui e determinanti dell’ intera formazione di mister Briegel Govoni.

Partita che scorre sino al 90 minuto senza altri sussulti, con la Copparese a riversarsi in avanti, senza però impensierire la retroguardia centese.

Da segnalare nella copparese l’esordio del classe 2007 Medini.

Sulla panchina della Centese fanno il loro esordio per la prima volta diversi ragazzi : l’esterno Grandi Marchesini Luca (1999 ), Guiotto (portiere classe 2007) e Mazzaschi (terzino classe 2006).

Mi piace: Mi piace Caricamento...