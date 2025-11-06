  • Gio. Nov 6th, 2025

“La Chirurgia mini-invasiva nell’Ospedale di Cento: il Chirurgo risponde”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 6, 2025
Al via ciclo di incontri con i professionisti del SS. Annunziata

Prende il via giovedì 13 novembre alle ore 18.30, presso la Saletta della Pinacoteca Civica di Cento, il nuovo ciclo di incontri dedicato a far conoscere da vicino le attività e i professionisti dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Cento.

Il primo appuntamento, dal titolo “La Chirurgia mini-invasiva nell’Ospedale di Cento: il Chirurgo risponde”, vedrà come relatore il Dott. Giorgio Soliani, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia del Presidio ospedaliero di Cento.

Sono previsti i saluti istituzionali e l’intervento di Mario Pedaci, Assessore alla Sanità del Comune di Cento.

L’incontro, a carattere divulgativo e aperto alla cittadinanza, offrirà un momento di informazione e dialogo sulle principali attività chirurgiche svolte presso l’Ospedale di Cento, con particolare attenzione alle tecniche mini-invasive oggi utilizzate. Dopo una breve introduzione, il Dott. Soliani risponderà alle domande del pubblico, in un clima di confronto diretto e partecipazione.

Il ciclo di incontri proseguirà nei prossimi mesi, con appuntamenti dedicati alle diverse specialità dell’Ospedale “SS. Annunziata”, per promuovere la conoscenza e la collaborazione tra cittadini e servizi sanitari del territorio.

