ne coinvolte.
La mobilitazione della città non è stata solo un gesto di solidarietà, ma un vero abbraccio collettivo
verso chi rischiava di perdere ciò che aveva costruito con fatica. Senza questo
molti abitanti residenti di Ferrara si sarebbero trovati in difficoltà.
L’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio e Caritas Diocesana coordinano l’accoglienza temporanea
presso la struttura di San Bartolo, garantendo supporto continuo, assist
alle persone singole e alle famiglie. Ogni donazione, ogni gesto di disponibilità, permette di
mantenere sicurezza e dignità per chi attraversa momenti di forte incertezza.
Questo straordinario impegno collettivo dimostra quant
per una causa comune, mettendo al centro la solidarietà e l’attenzione verso chi vive un momento di
difficoltà.
A tutti coloro che hanno contribuito e continuano a farlo con il loro tempo, le loro risorse o la loro
attenzione: GRAZIE!
La vostra vicinanza ha fatto e continua a fare la differenza, rappresentando un esempio luminoso di
cittadinanza responsabile, generosa e senza pregiudizi.
GRAZIE
La città di Ferrara si mobilita: solidarietà concreta per l’emergenza Grattacielo
In queste settimane, la comunità ferrarese ha risposto con straordinaria generosità e sensibilità
all’emergenza legata al Grattacielo. Sin dai primi momenti, cittadini, associazioni e realtà locali
hanno offerto materiali, contributi economici e servizio volontario, rispondendo con prontezza ai
La mobilitazione della città non è stata solo un gesto di solidarietà, ma un vero abbraccio collettivo
verso chi rischiava di perdere ciò che aveva costruito con fatica. Senza questo
molti abitanti residenti di Ferrara si sarebbero trovati in difficoltà.
L’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio e Caritas Diocesana coordinano l’accoglienza temporanea
presso la struttura di San Bartolo, garantendo supporto continuo, assistenza concreta e orientamento
alle persone singole e alle famiglie. Ogni donazione, ogni gesto di disponibilità, permette di
mantenere sicurezza e dignità per chi attraversa momenti di forte incertezza.
Questo straordinario impegno collettivo dimostra quanto la comunità possa fare quando si unisce
per una causa comune, mettendo al centro la solidarietà e l’attenzione verso chi vive un momento di
A tutti coloro che hanno contribuito e continuano a farlo con il loro tempo, le loro risorse o la loro
La vostra vicinanza ha fatto e continua a fare la differenza, rappresentando un esempio luminoso di
cittadinanza responsabile, generosa e senza pregiudizi.