ne coinvolte.

La mobilitazione della città non è stata solo un gesto di solidarietà, ma un vero abbraccio collettivo

verso chi rischiava di perdere ciò che aveva costruito con fatica. Senza questo

molti abitanti residenti di Ferrara si sarebbero trovati in difficoltà.

L’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio e Caritas Diocesana coordinano l’accoglienza temporanea

presso la struttura di San Bartolo, garantendo supporto continuo, assist

alle persone singole e alle famiglie. Ogni donazione, ogni gesto di disponibilità, permette di

mantenere sicurezza e dignità per chi attraversa momenti di forte incertezza.

Questo straordinario impegno collettivo dimostra quant

per una causa comune, mettendo al centro la solidarietà e l’attenzione verso chi vive un momento di

difficoltà.

A tutti coloro che hanno contribuito e continuano a farlo con il loro tempo, le loro risorse o la loro

attenzione: GRAZIE!



La vostra vicinanza ha fatto e continua a fare la differenza, rappresentando un esempio luminoso di

cittadinanza responsabile, generosa e senza pregiudizi.

GRAZIE

La città di Ferrara si mobilita: solidarietà concreta per l’emergenza Grattacielo

In queste settimane, la comunità ferrarese ha risposto con straordinaria generosità e sensibilità

all’emergenza legata al Grattacielo. Sin dai primi momenti, cittadini, associazioni e realtà locali

hanno offerto materiali, contributi economici e servizio volontario, rispondendo con prontezza ai

La mobilitazione della città non è stata solo un gesto di solidarietà, ma un vero abbraccio collettivo

verso chi rischiava di perdere ciò che aveva costruito con fatica. Senza questo

molti abitanti residenti di Ferrara si sarebbero trovati in difficoltà.

L’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio e Caritas Diocesana coordinano l’accoglienza temporanea

presso la struttura di San Bartolo, garantendo supporto continuo, assistenza concreta e orientamento

alle persone singole e alle famiglie. Ogni donazione, ogni gesto di disponibilità, permette di

mantenere sicurezza e dignità per chi attraversa momenti di forte incertezza.

Questo straordinario impegno collettivo dimostra quanto la comunità possa fare quando si unisce

per una causa comune, mettendo al centro la solidarietà e l’attenzione verso chi vive un momento di

A tutti coloro che hanno contribuito e continuano a farlo con il loro tempo, le loro risorse o la loro

La vostra vicinanza ha fatto e continua a fare la differenza, rappresentando un esempio luminoso di

cittadinanza responsabile, generosa e senza pregiudizi.

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