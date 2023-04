LA CONVERSAZIONE DI PASQUA: DA OGGI DISPONIBILE ON LINE LA VERSIONE INTEGRALE DELLA DECIMA EDIZIONE

Dopo il grande successo di pubblico della X edizione della “Conversazione di Pasqua” che si è svolta giovedì 30 marzo a Cento presso il cinema teatro Don Zucchini, oggi, venerdì santo, dalle ore 14:30 sarà possibile assistere, sul canale YouTube de Il Centone, al video della stessa, in versione integrale. Da ormai 10 edizioni si svolge quello che viene definito un pathos culturale, intriso di spiritualità, arte e musica. La spiritualità è stata l’indiscussa protagonista sia nella riflessione sulla risurrezione e la fede di Don Paolo Marabini, parroco di San Biagio e San Pietro a Cento, sia nei brani letti da Franca Tassinari e Sandro Balboni; lo storico dell’arte Giuseppe Adani, ha elargito nozioni ed emozioni selezionando una serie di immagini di opere d’arte ed architettoniche, associandole alla sua nota abilità espressiva, unite ad una non comune conoscenza artistica e supportandole da un’ottima base teologica. “L’arte figurativa è un linguaggio, pertanto e comunica con la forza sensitiva della visibilità e quindi è prensile”. Sostiene Adani. La musica poi ha fatto da cornice a questi momenti veramente suggestivi grazie alla bravura di Tiziana Quadrelli che, accompagnata dal suo pianoforte, ha cantato brani particolarmente sentiti. Tiziana trasmetteva, in musica, ciò che poi ha ribadito: “La preghiera per eccellenza è cantata, è musica, e come dice Sant’Agostino: chi canta prega due volte”.

“Sono molto orgoglioso e felice di avere celebrato questo decennale, che è certamente un traguardo molto importante, con una conversazione di Pasqua di questo livello, in quanto è stata particolarmente qualitativa”. Ha così concluso Gianni Fava, Presidente del Centro Culturale Città di Cento, ente organizzatore dell’incontro in collaborazione con Credem Banca, UCSI Unione Cattolica Stampa Italiana e Il Centone.

