LA DENUNCIA DI BERNARDI: ALLEVAMENTI DI ZANZARE A CENTO, SONO BEN 4 DI CUI UNO IN PIENO CENTRO STORICO!

Ai cittadini centesi non viene fatto mancare nulla: grazie alla “sensibilità ambientale” della giunta Accorsi e la “completa inadeguatezza” del settore Lavori pubblici da alcune settimane a Cento sono attivi ed operano a pieno regime 4 grandi allevamenti di zanzare di cui uno in pieno centro storico! Dati i tempi c’è solo da stupirsi che questi 4 siti di allevamento zanzare non siano stati inaugurati ufficialmente con il sindaco con tanto di fascia tricolore e l’assessore Bozzoli e la dirigente del relativo settore a presenziare all’importante evento.

Badate bene che non sto mica scherzando: centinaia e centinaia di metri quadrati di acqua stagnante per intere settimane non sono mica cosa semplice da organizzare nei mesi di maggio-giugno! Ci vuole una profonda “sensibilità ambientale” ed un “completo disinteresse per parchi e giardini” …. Mica tutti sono all’altezza, per raggiungere simili risultati ci vuole un impegno notevole nel non fare le cose che andrebbero fatte! Perché se vengono manutenzionate le griglie del parco della Pandurera e livellati gli avvallamenti ivi esistenti mica si creano in quel posto laghi di 400-500 metri quadrati! E lo stesso discorso vale per il parco del Reno e per il percorso vita! I residenti delle abitazioni confinanti col percorso vita stanno meditando di chiedere di cambiare il nome della loro strada in “Piccola Venezia”, mentre quelli di Via Borghi e Via De Gasperi sono ancora incerti per il fatto che qui ci sono molti extracomunitari e ci sono problemi a mettere d’accordo le diverse proposte italo-hurdu..

Ma l’allevamento zanzare più suggestivo è quello davanti alla Rocca: fino a prima delle piogge delle settimane scorse la parte aperta dell’ex fossato era solo una piccola “discarica” neanche tanto fotogenica… oggi, invece è un vero spettacolo con tanto di bottiglie di plastica e lattine di birra che galleggiano, e proprio davanti ad un monumento tutelato dal Ministero per i Beni culturali è una meta turistica invidiabile.

Cento, 13.06.2023 Mauro Bernardi

Mi piace: Mi piace Caricamento...