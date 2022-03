LA FESTA DELLA PACE DELL’ISTITUTO “IL GUERCINO”

Tutti i plessi dell’istituto si sono sincronizzati alla stessa ora e i 1120 alunni sono usciti dalle loro aule accompagnate dai loro docenti, dai piccoli dell’infanzia ai più grandi della scuola secondaria e sono corsi in giardino per dire no alle guerre e si alla pace. Con canti, balli, poesie, musica, bandiere, stendardi hanno riempito di colori e di speranza una giornata di primavera. Con loro i bambini provenienti dalle zone di guerra dell’Ucraina, ma fra loro, come sempre, bambini provenienti da diverse zone del mondo dove la libertà e la pace sono parole sconosciute.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Art. 11 Costituzione Italiana

Nel mondo ci sono circa 20 guerre in atto, con vittime per lo più civili, tra cui bambini.

La guerra in Ucraina ha portato via vite tra cui tanti bambini.

10.000.000 di profughi hanno abbandonato le loro case in Ucraina.

In guerra non ci sono vincitori. Nelle scuole bimbi di tutto il mondo vivono in pace.

Per una cultura di pace, tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dell’istituto hanno voluto testimoniare il loro si alla pace e al rispetto tra i popoli.

