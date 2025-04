La Filuzzeria al servizio delle Pro Loco dell’Emilia-Romagna

San Pietro in Casale, 17 aprile 2025. Riscoprire e far rivivere la tradizione della Filuzzi, tipico liscio bolognese, all’interno delle manifestazioni organizzate dalle Pro Loco della regione. È l’intento della nuova convenzione stipulata a San Pietro in Casale (Bologna) tra Comitato provinciale Unpli Bologna, rappresentato da Claudio Forlani, presidente provinciale e vicepresidente regionale Unpli, e Carlotta Marchesini, della band “La Filuzzeria”. Presente alla firma anche Andrea Palinuri, segretario provinciale e consigliere regionale Unpli.



Gruppo folk di Bologna, la Filuzzeria è un progetto musicale che valorizza la Filuzzi – genere musicale tradizionale bolognese – nato dalla passione di Nicolò Quercia, Marco “Visita” Marcheselli e Carlotta Marchesini per la musica folkloristica della città.

La band è stata fondata con l’intento di omaggiare e promuovere le composizioni di Leonildo Marcheselli, conosciuto come il “papà della Filuzzi”, ed è formata da Nicolò Quercia (fisarmonica e sassofoni), Carlotta Marchesini (pianoforte e voce), Gabriele Falchieri (chitarra e arrangiamenti) e Devis Fabbri (batteria).

Nicolò Quercia, classe 1999, si è laureato in sassofono al conservatorio Martini di Bologna, e Carlotta Marchesini è laurenda al conservatorio Martini nel triennio accademico di Maestro collaboratore al pianoforte e frequenta il secondo anno del triennio di Canto rinascimentale e barocco.

Il loro repertorio rivisita in chiave contemporanea e originale le melodie storiche, mantenendo viva una tradizione che merita di essere celebrata e trasmessa alle nuove generazioni, ma propone anche brani originali.

La Filuzzeria non solo rinnova la tradizione della Filuzzi, ma è anche ideatrice e organizzatrice del “Filuzzi Mon Amour Festival”, evento che riunisce artisti e appassionati di musica folk, offrendo una piattaforma per far conoscere questo patrimonio musicale a un pubblico più ampio. Nel 2023 Nicolò Quercia con questo progetto ha vinto il premio “Il Liscio nella Rete”, un contest organizzato annualmente dal Mei per valorizzare giovani artisti indipendenti che si dedicano al cosiddetto “nuovo liscio”.

Nel 2024 hanno solcato anche il palco di Sanremo al fianco dell’orchestra Casadei.

La Filuzzeria presenta alle Pro Loco dell’Emilia-Romagna tre proposte musicali:

Nicolò e Carlotta – Duo: Nicolò Quercia alla fisarmonica e sassofono, e Carlotta Marchesini alla voce e fisarmonica.

Sconto Pro Loco affiliate Unpli del 15%

Nicolò e Carlotta – in Trio: Nicolò Quercia alla fisarmonica e sassofono, Carlotta Marchesini alla voce e fisarmonica e un terzo elemento variabile a seconda della richiesta tra batterista o strumentista a fiato (sassofono e clarinetto).

Sconto Pro Loco affiliate Unpli del 10%

Entrambe le soluzioni prevedono eventi musicali con repertorio per serata da ballo che comprende musica tradizionale bolognese, balli lenti e balli di gruppo.

Nicolò e la Filuzzeria: Nicolò Quercia alla fisarmonica e sassofono, Carlotta Marchesini pianoforte e voce, Gabriele Falchieri alla chitarra, e Devis Fabbri alla batteria.

Sconto Pro Loco affiliate Unpli del 10%

Evento musicale con repertorio per serata da ballo tipica Filuzziana, che comprende musica tradizionale bolognese e balli lenti.

Le prestazioni sono comprensive di service audio e luci, e a carico delle Pro Loco: pedana/palco, borderò SIAE e diritti d’autore. Qualora gli eventi si tengano fuori dalla provincia di Bologna, il cachet verrà aumentato nei costi di trasferta che saranno oggetto di trattativa con le Pro Loco.

