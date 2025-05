LA FONDAZIONE BANCO DI SAN GIMINIANO E SAN PROSPERO DI MODENA DONA UN’AULA ALL’APERTO ALLE “CARDUCCI”

E’ stato inaugurato il nuovo spazio per una didattica all’aperto presso la scuola primaria “Carducci” reso possibile grazie ad un’importante donazione della Fondazione Banca di San Gimignano e San Prospero di Modena. L’area sarà utilizzata dai bambini e dalle bambine della scuola per attività didattiche di scienze, geologia ed astronomia. La presenza del teatrino renderà inoltre possibile attività di laboratorio teatrale, come ha dimostrato in mattinata la classe quinta che ha preparato una breve performance per accogliere il Sindaco di Cento Edoardo Accorsi e la dirigente Anna Tassinari affrontando il tema della pace. Oltre il teatrino, la donazione comprende un pannello con le costellazioni, uno con gli insetti e le guide per realizzare un orto e un formicaio per studiare la vita degli insetti. Tutto questo favoririrà una didattica laboratoriale all’aperto con grande beneficio per tutte le 10 classi del plesso “Carducci”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...