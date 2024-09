LA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA HA OGGI CELEBRATO IL SANTO PATRONO SAN MATTEO

Nella mattinata odierna ha avuto luogo, presso la locale Chiesa Parrocchiale del Gesù, la

funzione liturgica in onore di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, Patrono del Corpo

della Guardia di Finanza.

La Cerimonia Eucaristica è stata officiata da S.E. Monsignor Gian Carlo Perego,

Arcivescovo di Ferrara-Comacchio e Abate di Pomposa, mentre la parte canora è stata

curata da una rappresentanza del coro “Bereshit” della Parrocchia Beata Vergine Maria

Del Rosario di Polesella (RO).

Alla funzione religiosa erano presenti il Prefetto di Ferrara, Dott. Massimo Marchesiello e

le massime Autorità civili e militari della Provincia, nonché tutti gli Ufficiali, una

rappresentanza del personale dei Reparti dipendenti e della locale Sezione

dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo (A.N.F.I.).

Al termine della Santa Messa il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Sebaste,

ha ringraziato l’Arcivescovo per aver condiviso con le Fiamme Gialle estensi il significativo

momento spirituale, e le Autorità intervenute per la vicinanza e la stima dimostrate al

Corpo della Guardia di Finanza, sottolineando inoltre come la Santa ricorrenza,

soprattutto quest’anno in cui si festeggia il 250° anniversario della Fondazione del Corpo,

rappresenti un importante momento di riflessione sui profondi valori etici ai quali ciascun

appartenente deve ispirare quotidianamente l’adempimento del proprio dovere.

Infine il Comandante Provinciale ha anche rivolto un pensiero di riconoscenza a tutti i

Finanzieri di ogni ordine e grado per l’impegno e la professionalità con cui svolgono il loro

servizio a tutela della legalità, vigilando affinché le risorse pubbliche vengano

effettivamente destinate alle finalità cui sono destinate, contribuendo al benessere della

collettività.

