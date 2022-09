LA GUARDIA DI FINANZA DI FERRARA HA OGGI CELEBRATO IL SANTO PATRONO SAN MATTEO

Nella mattinata odierna le Fiamme Gialle ferraresi hanno festeggiato la ricorrenza annuale

di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, Patrono del Corpo.

La Cerimonia Eucaristica ha avuto luogo, in continuità con gli anni precedenti, presso la

locale Chiesa Parrocchiale del Gesù ed è stata officiata dal 2° Cappellano Militare Capo

Don Daniele Benecchi, mentre la parte canora è stata curata da una rappresentanza del

coro “Bereshit” della Parrocchia Beata Vergine Maria Del Rosario di Polesella (RO).

Alla funzione religiosa erano presenti il Prefetto di Ferrara, Dott. Rinaldo Argentieri e tutte

le Autorità civili e militari della Provincia, tutti gli Ufficiali, una rappresentanza del

personale dei Reparti dipendenti e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale

Finanzieri d’Italia in congedo (A.N.F.I.).

Al termine della Santa Messa il Comandante Provinciale, Colonnello Cosimo d’Elia, ha

ringraziato il Cappellano Militare per la sua disponibilità e le Autorità intervenute per la

vicinanza e la stima assicurate in ogni circostanza nei confronti del Corpo della Guardia

di Finanza, sottolineando inoltre come la Santa ricorrenza rappresenti un importante

momento di riflessione sull’impegno, dedizione e spirito di sacrificio che sempre deve

contraddistinguere l’operato di chi svolge funzioni pubbliche e di responsabilità.

Il Colonnello d’Elia ha anche voluto rivolgere un pensiero di riconoscenza a tutti i

Finanzieri di ogni ordine e grado che, con il loro quotidiano lavoro, forniscono un

contributo determinante nell’assicurare giustizia, equità e legalità, vigilando affinché le

risorse pubbliche destinate a sostenere famiglie e imprese affluiscano a coloro che

versano in situazioni di effettivo bisogno e siano utilizzate nel rispetto della legge.

Mi piace: Mi piace Caricamento...