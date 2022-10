LA MILWAUKEE DINELLI ARENA SI TINGE DI ROSA

In tutto il mondo il mese di ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta contro il tumore al seno. Anche per questo, domenica 16 ottobre, in occasione della partita casalinga con Rimini, abbiamo avuto il piacere di ospitare il Ramo Rosa della Polisportiva Centese, associazione con cui la Benedetto XIV collabora già dall’anno scorso e il cui credo è incentrato su benessere, cultura e movimento. All’interno di un mese ricco di eventi sul tema (ma non solo) si è dunque svolto, alla vigilia della partita, un importante momento di riflessione con le rappresentanti dell’associazione, le quali hanno voluto condividere con la squadra il significato dell’iniziativa per la quale, il giorno seguente, allenatori, atleti e dirigenti della Benedetto XIV hanno indossato la divisa arricchita da un adesivo col logo dell’associazione. All’intervallo lungo della partita Fiammetta Zanetti, portavoce del Ramo Rosa, ha quindi raggiunto il centro del campo, accompagnata da una nutrita pattuglia di tifose e tifosi, tra i quali il campione di tiro a volo Daniele Resca, per spiegare il significato dell’iniziativa e condividere con il pubblico della Milwaukee Dinelli Arena un momento speciale, sul tema della prevenzione e di ciò che conduce al benessere psicofisico.

