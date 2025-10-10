La mostra “Il Gioco e la Scienza®” in programma a Pontelagoscuro

Pontelagoscuro (FE) – Si apre venerdì 10 ottobre alle ore 16 nella Sala nemesio Orsatti di Pontelagoscuro “Il Gioco e la scienza”, nuova e originale mostra dedicata all’approccio ludico verso vari aspetti e fenomeni scientifici, aperta da sabato 11 a domenica 19 ottobre 2025, nell’ambito della Domenica Pontesana e della Fiera di Santa Teresa di Pontelagoscuro.

La mostra è composta da giochi e oggetti, provenienti dalle raccolte de “La Terra Dell’Orso” ed “E-Natura”, che hanno la caratteristica di utilizzare alcuni principi di fisica che inducono nel visitatore una sorta di stupore e di incantata curiosità.

Roberto e Liana, curatori e allestitori della mostra, accompagnano i visitatori tra innumerevoli “exhibit” in parte autocostruiti quali, solo per citarne alcuni, la “Brachistocrona” (Βραχιστόχρονος), l’imbuto gravitazionale variabile, la kaleidosfera, il pendolo armonografo su sabbia, l’orsetto Bolle di Sapone, l’acqua secca, l’ombra fantasma. Novità assoluta che sarà inserita in questa edizione 2025 della mostra è modellino di “Ciclotrone” che mostra l’accelerazione magnetica ovviamente non sul protone, ma di su una sfera di acciaio.

Il percorso di visita guidata parte dalle bolle sferiche prodotte dall’orsetto “bolle di sapone” sistemato all’ingresso della mostra per terminare con le bolle di sapone cubiche.

La mostra è a ingresso gratuito, con gradita offerta libera per compensare le spese, è indicata per gli adulti senza limiti di età e per i piccoli dai 3 anni in su.

La visita alla mostra IL GIOCO E LA SCIENZA 2025 va prenotata sul sito https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/ , è unicamente guidata, dura circa 60 minuti ed è organizzata in gruppi di max 30 persone con orari, sabato e domenica inclusi.

L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco Pontelagoscuro APS (aderente all’Unpli), Blog La Terra Dell’Orso, Ass. Pro Art, è patrocinata da Comune di Ferrara, UNIFE, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, con il contributo di LINK Impianti di Ferrara, e C.A.F.A., Ristorante-Pizzeria Nonno Papero e Panificio Vincenzi di Pontelagoscuro.

