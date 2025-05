La Musica Batte il Tumore Vol.4 In programma il 24 maggio a Pieve di Cento

La raccolta fondi 2025 destinata all’attività di AGITO l’Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei di Bologna

Torna il concertone d’inizio estate di Pieve_Skin fondato tre anni fa da Paolo Campanini

Il 24 maggio, presso il Parco “L’Isola che non c’è” di Pieve di Cento, andrà in scena La Musica Batte il Tumore Vol.4, quarta edizione dell’annuale evento che unisce musica, divertimento e solidarietà. Anche quest’anno, a partire dal pomeriggio, il Parco si trasformerà in un palco vibrante di energia e passione.

Dalle 17.00 in avanti saranno attivi anche i punti ristoro che, accanto alle strutture de “L’Isola che non c’è”, potranno accogliere le centinaia di bambini, adulti e famiglie che tradizionalmente affollano il concertone, segnando l’inizio dell’estate pievese.

L’evento quest’anno è organizzato per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei (AGITO) che si impegna a sostenere le famiglie e i bambini che affrontano sarcomi ossei, come racconta la presidente Sabrina Bergonzoni:

“Siamo felici di poter partecipare a questa quarta edizione e siamo onorati di essere stati scelti come beneficiari della raccolta fondi. Come AGITO, sosteniamo i pazienti affetti da sarcoma osseo realizzando progetti di assistenza e momenti di intrattenimento. Abbiamo contribuito a progetti di ricerca scientifica e promuoviamo campagne di sensibilizzazione sui tumori primitivi dell’osso che colpiscono in larga parte bambini, adolescenti e giovani adulti ”.

Nelle scorse tre edizioni di “La Musica Batte il Tumore”, Pieve_Skin (associazione organizzatrice dell’evento) ha raccolto nel complesso oltre 45.000 euro, destinando il ricavato ad ANT, Codice Viola ed AGEOP per supportare diversi progetti tra cui iniziative di screening, progetti di ricerca, attività di accoglienza di un piccolo paziente e la sua famiglia.

“Pieve_Skin in questi tre anni è cresciuta e si è consolidata costituendo un’associazione di promozione sociale che conta ad oggi 46 soci. In questa quarta edizione del “concertone” abbiamo incontrato un gruppo di genitori che hanno saputo trasformare il loro dolore in un aquilone e hanno trovato l’energia per farlo volare sempre più in alto. Abbiamo deciso di “amplificare” la loro voce per aiutarli nel loro impegno volto a migliorare le opportunità di cura di pazienti, a regalare loro un sorriso, a sostenere una ricerca a volte solitaria, in altre parole a mettere all’angolo l’Oscuro Passeggero” commenta Giorgia Balboni, presidente di Pieve_Skin APS, e “Se il tempo sarà incerto speriamo che il vento ci aiuti a far volare gli aquiloni di Agito ancora più in alto ”.

Suoneranno per AGITO quattro band, quattro stili diversi, un’unica serata indimenticabile:

Kind of Knowledge , band emergente composta da talentuosi giovani musicisti, spazierà dal rock-pop al funk, reinterpretando brani iconici dagli anni ’60 a oggi;

, band emergente composta da talentuosi giovani musicisti, spazierà dal rock-pop al funk, reinterpretando brani iconici dagli anni ’60 a oggi; The Supergruppo , power trio nato nel 2007, proporrà con grinta e ironia cover punk, new wave e grunge, in un viaggio energico tra gli anni ’80 e ’90;

, power trio nato nel 2007, proporrà con grinta e ironia cover punk, new wave e grunge, in un viaggio energico tra gli anni ’80 e ’90; i Rovina Power , attivi dal 2002, offriranno una performance rock senza compromessi con uno stile diretto e appassionato;

, attivi dal 2002, offriranno una performance rock senza compromessi con uno stile diretto e appassionato; chiuderanno la serata i PeVel_Skin, gruppo nato in omaggio a Paolo “PeVel” Campanini. È una formazione che unisce musica e solidarietà, avendo trasformato il rock in uno strumento di forza e riflessione per chi affronta la battaglia contro il cancro.

Paolo Campanini, musicista, lanciò la prima edizione con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’oncologia tramite il linguaggio universale della musica suonata dal vivo. Da allora sono stati numerosi gli eventi e le iniziative realizzate a Pieve di Cento e sul territorio dal gruppo di amici legati a Paolo, che poi hanno costituito l’associazione con il duplice obiettivo di onorarne la memoria, ma anche di realizzare concrete iniziative di solidarietà e sensibilizzazione in ambito oncologico.

“Voglio ringraziare a nome dell’associazione tutti i volontari e le volontarie senza cui la realizzazione di questo evento non sarebbe possibile e tutti coloro che ci sostengono, che ogni anno sono sempre più numerosi. Il Progetto dei Pieve_Skin è il progetto di un’intera comunità”, conclude Giorgia Balboni.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pieveskin.it o i profili social di Pieve_Skin.

Dettagli dell’evento:

Data: 24 maggio 2025

Orario: Dalle ore 17:00 fino a mezzanotte

Luogo: Parco “L’Isola che non c’è”, Pieve di Cento (Bo)

Entrata: gratuita (con possibilità di donazioni)

Beneficenza: i fondi raccolti saranno devoluti ad AGITO

In caso di pioggia l’evento verrà posticipato a domenica 25 maggio.

Contatti Stampa:

Biagio Oppi Biagio.oppi@gmail.com 338 6352349

AGITO

AGITO ODV (Associazione Genitori Insieme Tumori Ossei) www.agito.it è un’associazione nata da genitori e familiari di ragazzi affetti da sarcoma osseo. L’esperienza della malattia porta naturalmente a comprendere i bisogni delle famiglie in ospedale e spinge a lavorare per migliorare la degenza dei pazienti, soprattutto dei più giovani.

AGITO sostiene i pazienti affetti da sarcoma osseo realizzando progetti di assistenza e momenti di intrattenimento. Contribuisce alla ricerca scientifica e promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione sui tumori primitivi dell’osso che colpiscono in larga parte bambini, adolescenti e giovani adulti.

I sarcomi ossei sono malattie rare e altamente aggressive. Come per tutte le malattie rare, gli investimenti per la ricerca sono scarsi, le diagnosi tardive sono frequenti e i pazienti sono spesso costretti a spostarsi di Regione o di Paese per trovare cure adeguate.

AGITO è un’Organizzazione di Volontariato e fra i soci annovera diversi genitori, familiari, amici e pazienti che hanno affrontato la malattia oncologica come caregiver o in prima persona e che, sulla base della propria esperienza personale, hanno deciso di impegnarsi per rendere il percorso della malattia oncologica meno gravoso. AGITO opera in convenzione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), Centro Provider per la regione Emilia Romagna per i sarcomi dell’adulto e per i sarcomi ossei pediatrici.

PIEVE_SKIN

L’Associazione Pieve_Skin è nata nel 2024 per coordinare le attività del progetto omonimo nato nel 2022 dall’idea di Paolo Campanini e dall’unione di musicisti pievesi e non solo.

L’associazione si propone di sostenere, attraverso la raccolta fondi o altre attività di sensibilizzazione, le associazioni di pazienti oncologici e loro familiari. Si prefigge lo scopo di amplificare la voce di associazioni impegnate attivamente nella ricerca o in attività volte a migliorare la cura e la qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari.

L’associazione ha acquisito la qualifica di Ente di Terzo Settore iscritta nel Registro Unico Nazionaledel Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni con determinazione n. 9031 del 07/05/2024 e viene così rinominata Pieve_Skin APS (Associazione di Promozione Sociale).

Telefono 353 4565167

E-mail pieveskin@gmail.com – Sito web https://www.pieveskin.it/

