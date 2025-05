LA MUSICA CHE UNISCE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”

In occasione della settimana della musica indetta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento ha organizzato la giornata della musica in cui si aono esibiti l’orchestra e il coro dell’istituto e la serata con i genitori per presentare le attività di strumento organizzate dalla scuola durante l’anno con corsi di violino, arpa, chitarra, flauto, batteria, tastiera. La presenza di un ospite d’eccezione ha dato pregio all’evento . Il violinista di fama internazionale, Giacomo Scarponi, ha suonato insieme ai ragazzi e docenti dell’istituto e ha raccontato la sua vita di passione, impegno, studio costante e lavoro. Giacomo Scarponi è attualmente Prima parte del Teatro Comunale di Bologna, già prima parte presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, si è esibito sotto la direzione dei più importanti direttori del panorama musicale internazionale (Zubin Mehta, Daniele Gatti, Riccardo Muti, Claudio Abbado…). Attualmente svolge un’intensa attività di musica da camera, in Duo con il pianoforte, trio, quartetto e con programmi di violino solo. Ogni anno è invitato a tenere Masterclass di alto perfezionamento violinistico. La sua presenza in una scuola, tra i ragazzi, è un’occasione unica per aiutare a comprendere la passione, il sacrificio l’umiltà necessaria per seguire le proprie inclinazione e fare della musica un pilastro di condivisione di emozioni, inclusione e legami.

