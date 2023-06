“La Palestra del Bosco” al Bosco Integrale

Nuovo incontro legato a “La Palestra del Bosco”, il progetto pensato da Fondazione Caterina Novi e Benedetto XIV, in collaborazione con il Comune di Cento, mirato alla realizzazione di una palestra polifunzionale all’interno del Bosco Integrale.

Dopo aver accolto le prime osservazioni e opinioni delle società interessate accorse in occasione dei primi due incontri, prima dell’estate si vuole fare un ulteriore step per capire l’effettiva disponibilità e volontà a partecipare al progetto.

Per chi ha voglia di intraprendere questo percorso insieme o semplicemente per chi desidera saperne di più, l’appuntamento è per giovedì 29 giugno alle ore 18.30 al Bosco Integrale in via Ferrarese 31/1.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo: info@boscointegrale.org

