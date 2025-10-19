LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA’ CREMONINI REPLICA A ORGOGLIO CENTESE

Dopo che Orgoglio Centese sollecitava la Presidente Cremonini a convocare una riunione della Commissione Sanità (link al nostro articolo) ecco la replica dell’avv. Beatrice Cremonini. Il testo integrale della lettera in redazione:

A nome di Avv. Beatrice Cremonini – Capogruppo Avanti Cento – Presidente della Commissione consiliare speciale temporanea per la salvaguardia del Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento In riferimento alla polemica sollevata nei giorni scorsi, occorre precisare che la Commissione consiliare speciale temporanea per la salvaguardia del Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento ha il compito specifico di svolgere funzioni di indagine, controllo e garanzia su eventuali proposte ufficiali di riorganizzazione dell’Ospedale e dei servizi sanitari locali, secondo quanto stabilito dal mandato approvato dal Consiglio comunale. Ad oggi non sono stati presentati né atti né documenti formali da parte di AUSL o del Comune che richiedano l’intervento della Commissione. Di conseguenza, una convocazione basata su indiscrezioni o notizie non ufficiali sarebbe impropria e contraria alla funzione per la quale la Commissione è stata istituita. Non rientra pertanto nelle sue competenze intervenire su tematiche generiche o su informazioni provenienti da post sui social o dichiarazioni di comitati spontanei. I limiti di competenza della Commissione in questione sono stati più volti ribaditi anche dal Presidente del Consiglio comunale, che è anche consigliere di Orgoglio Centese, gruppo che oggi alimenta la polemica. Forse si dimentica che anche il Presidente del Consiglio o i commissari possono convocare una commissione qualora lo ritengano necessario. Tuttavia, per quanto riguarda la Commissione Ospedale, né il Sindaco, né il Presidente del Consiglio, né il gruppo Orgoglio Centese hanno presentato alcuna richiesta ufficiale al protocollo comunale o alla Presidente della Commissione Speciale Cremonini: le sollecitazioni espresse sui social e sui giornali non possono sostituire gli atti formali richiesti per la regolare convocazione. Ciò detto, ritenendo che sia necessario mantenere alta l’attenzione sui servizi ospedalieri, Avanti Cento, Fratelli d’Italia, Lega e Gruppo Misto hanno già provveduto a inviare una richiesta formale di convocazione della Commissione Terza competente in materia sanitaria, affinché i cittadini abbiano risposte concrete sul nostro nosocomio.

