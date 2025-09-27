  • Sab. Set 27th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

La Ristorazione del futuro: tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Set 27, 2025
Post letto da: 109

La Ristorazione del futuro: è questo il tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio per lunedì prossimo (29.09) a partire dalle ore 15 nella sala conferenze dell’Associazione di categoria in via Baruffaldi. 
Ad aprire il pomeriggio del seminario i saluti istituzionali di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e del vicepresidente nazionale di FIPE Confcommercio e presidente provinciale della Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, Matteo Musacci. 

Secondo il Rapporto Ristorazione 2024 di Fipe-Confcommercio, l’87% dei ristoranti e bar ha introdotto uno o più strumenti digitali all’interno del proprio locale. La transizione digitale sta trasformando il comparto dei Pubblici Esercizi: in particolare, per il 64,8% degli imprenditori la digitalizzazione è necessaria per migliorare i servizi alla clientela, mentre il 60,1% ritiene sia importante per migliorare la gestione operativa della propria attività.Ad inquadrare ed aggiornare lo scenario di riferimento sul tema sarà prima Daniele Ferretti di FIPE Confcommercio che interverrà su “Digitalizzazione delle imprese della ristorazione: stato dell’arte,  prospettive e sfide”. A seguireil personale specializzato dell’azienda di software e servizi, Zucchetti Hospitality entrerà sul tecnico con “Accompagnare le imprese nella transizione digitale: idee e strumenti“. A conclusione del seminario – moderato dal direttore generale Confcommercio Ferrara, Davide Urban – verrà illustrato l’accordo di partnership tra la Federazione dei Pubblici Esercizi e la Zucchetti. Al termine (intorno alle 16.45) è prevista una sessione di domande e risposte.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Ferrara e provincia. Intensificazione dei controlli: militari sul campo con il supporto di “Fiamma”, l’elicottero del Nucleo Elicotteri dei Carabinieri.
Set 27, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Indagine: sempre più una chimera l’acquisto di una casa
Set 27, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Apertura dell’annata Lionistica 2025-2026, 60° anno di fondazione del Lions Club Cento – il video sul canale YouTube
Set 27, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca