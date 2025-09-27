La Ristorazione del futuro: tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio

La Ristorazione del futuro: è questo il tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio per lunedì prossimo (29.09) a partire dalle ore 15 nella sala conferenze dell’Associazione di categoria in via Baruffaldi.

Ad aprire il pomeriggio del seminario i saluti istituzionali di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara e del vicepresidente nazionale di FIPE Confcommercio e presidente provinciale della Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, Matteo Musacci.

Secondo il Rapporto Ristorazione 2024 di Fipe-Confcommercio, l’87% dei ristoranti e bar ha introdotto uno o più strumenti digitali all’interno del proprio locale. La transizione digitale sta trasformando il comparto dei Pubblici Esercizi: in particolare, per il 64,8% degli imprenditori la digitalizzazione è necessaria per migliorare i servizi alla clientela, mentre il 60,1% ritiene sia importante per migliorare la gestione operativa della propria attività.Ad inquadrare ed aggiornare lo scenario di riferimento sul tema sarà prima Daniele Ferretti di FIPE Confcommercio che interverrà su “Digitalizzazione delle imprese della ristorazione: stato dell’arte, prospettive e sfide”. A seguireil personale specializzato dell’azienda di software e servizi, Zucchetti Hospitality entrerà sul tecnico con “Accompagnare le imprese nella transizione digitale: idee e strumenti“. A conclusione del seminario – moderato dal direttore generale Confcommercio Ferrara, Davide Urban – verrà illustrato l’accordo di partnership tra la Federazione dei Pubblici Esercizi e la Zucchetti. Al termine (intorno alle 16.45) è prevista una sessione di domande e risposte.

