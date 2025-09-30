La Ristorazione nel futuro – il seminario FIPE, Confcommercio con il supporto di Zucchetti (29.09) in sede Confcommercio Ferrara

La Ristorazione del futuro: è stato questo il tema dell’incontro promosso dalla Federazione dei Pubblici Esercizi e Confcommercio lunedì scorso (29.09) nella sala conferenze dell’Associazione di categoria in via Baruffaldi.

Ad aprire il pomeriggio del seminario i saluti istituzionali di Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara: “Proseguiamo con gli appuntamenti che intendono dare un quadro aggiornato presente e nella sua evoluzione del mondo del Terziario. Solo nella nostra provincia i pubblici esercizi sono oltre duemila pari a più del 7% del complessivo delle attività. Una fetta importante del tessuto economico sul quale è fondamentale essere a fianco degli operatori” ha aperto il seminario Amelio.

A seguire le parole del vicepresidente nazionale di FIPE Confcommercio e presidente provinciale della Federazione dei Pubblici Esercizi di Confcommercio, Matteo Musacci: “Crediamo che l’innovazione tecnologica già presente nel mondo della ristorazione debba essere incentivata e vista come un alleato importante per i nostri operatori già impegnati in questa azione di rinnovamento. Presentiamo tra l’altro in questo appuntamento la partnership con un azienda leader del settore come Zucchetti Hospitality che può uno strumento di crescita ulteriore”

Ad inquadrare ed aggiornare lo scenario di riferimento sul tema è stato Daniele Ferretti (ufficio studi FIPE Confcommercio) che è intervenuto su “Digitalizzazione delle imprese della ristorazione: stato dell’arte, prospettive e sfide:” La digitalizzazione è un processo nel quale crediamo fortemente e sul quale siamo impegnati sul territorio. Non è una opportunità è davvero una necessità. Si tenga presente che oltre il 60,1% degli operatori dei Pubblici Esercizi crede in questi processi innovativi di gestione, una percentuale che cresce anno dopo anno”



Il pomeriggio – moderato dal direttore generale Confcommercio Ferrara, Davide Urban – che ha sottolineato: “L’importanza della diffusione del valore di questo accordo tra FIPE e Zucchetti alleati per l’ulteriore sviluppo tecnologico della filiera della ristorazione in Italia”

Il fulcro del pomeriggio ha visto poi l’intervento di Zucchetti Hospitality con il suo staff coordinato da Carlo Broglia (Business Integration Manager): “L’incontro odierno si inserisce nel processo territoriale di diffusione e promozione capillare presso gli associati FIPE a seguito dell’accordo di collaborazione, siglato a luglio dell’anno scorso, e che mette proprio al centro la volontà di incrementare la meccanizzazione e la digitalizzazione del comparto della ristorazione”.

