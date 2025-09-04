LA RIVOLTA DEL 7 GENNAIO 1869  CONTRO LA TASSA SUL MACINATO A CENTO

Nel 1869 il Governo Sella del Regno d’Italia introdusse la tassa sul macinato, che gravava pesantemente sui ceti più poveri e suscitò in più parti del regno vere e proprie rivolte popolari, per sedare le quali il re mobilitò un intero corpo d’armata al comando del generale Cadorna. Si ribellò addirittura anche il popolo centese, pur noto per il suo grande spirito di mitezza e di moderazione, maturato e consolidato in secoli di sudditanza feudale alla signoria del Vescovo di Bologna. Il 7 gennaio 1869, verso mezzogiorno, due anonimi ardimentosi centesi si introdussero e si rinserrarono a forza dentro il campanile di San Biagio e cominciarono a suonare a stormo le campane, mentre furibonde turbe di villici del contado, armati di fucili, bastoni, forche e mannaie, gridando e urlando irruppero in piazza abbandonandosi ad un totale e brutale saccheggio di tutti gli edifici pubblici. Fu preso d’assalto in particolare il Municipio e buttati dalle finestre tutti i mobili, i lampadari, le suppellettili e le carte, comprese anche tre quadri del Guercino e una statua di Dante Alighieri! Fu risparmiato solo un grande crocifisso per l’intervento di un villico che, postoglisi davanti imbracciando un forcone, invitò i rivoltosi a desistere dal gesto sacrilego gridando: “Lassè ster al crucifèss ragazz”!

L’episodio della defenestrazione ebbe anche il suo cantore anonimo, autore di questa breve e arguta zirudella:

Ecco giunto il gran momento

Che son sindaco di Cento

E comando a mio parere

Sian levate le lumiere

Senza dir mò cusa dìsel

El lumir i andèn in brisel

Notizia tratta da: Nerina Vitali, Briciole dello sconfinato banchetto che è la poesia folklorica raccolte nelle campagne centesi, Comune di Cento 1987, pag. 132

