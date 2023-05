LA RUN 5.30 A CENTO: Partenza il 16 giugno dalla Piazza Disraeli

La RUN 5.30 si può considerare a tutti gli effetti un evento a diffusione nazionale, che si svolge in prevalenza fra i mesi di maggio e giugno. Ogni grande città italiana sta già facendo la propria ed a seguito tante piccole realtà a livello comunale l’hanno già programmata.

Si tratta di un percorso di 5,30 km alle 5:30 per promuovere sani stili di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte, l’esperienza e nel nostro caso il tema del dono.

Non solo dono del sangue, ma anche dei suoi componenti. In particolare del Plasma, fondamentale per la produzione di farmaci salvavita. Attualmente l’Italia non è autosufficiente e deve importare Plasma dall’estero. Fanno parte del tema del Dono, di cui ci occupiamo, anche ADMO (Associazione Donatori

Midollo Osseo) ed AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi).

La seconda edizione della Run organizzata da Avis Comunale di Cento Odv, in collaborazione con la

Polisportiva di Cento e col Patrocinio del Comune di Cento, si svolgerà venerdì 16 giugno 2023 ( a ridosso del 14 giugno Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue) con partenza ed arrivo presso la Piazzetta Benjamin Disraeli, antistante il Punto di Raccolta Avis.

Il tracciato si snoderà in un anello nel centro cittadino da percorrere due volte. La manifestazione ha carattere NON competitivo; ognuno copre i 5,30 Km come crede. Correndo, camminando velocemente, passeggiando e chiacchierando. All’arrivo tutti i partecipanti godranno di un ristoro molto salutare a base di

frutta, acqua, thè e succhi di frutta.

Le iscrizioni sono attualmente in corso. Nella quota è compresa la T-shirt celebrativa dell’evento. Come da statuto della manifestazione, il ricavato, dedotte le spese di organizzazione, sarà utilizzato per sostenere un progetto di charity sul territorio.

