La Sala Da Tè Solidale di Cento alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità a Palazzo Chigi



Oltre-Tutto APS parteciperà il 3 dicembre alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, in programma a Palazzo Chigi a Roma. L’associazione rappresenterà il territorio con la propria Sala Da Tè Solidale, insieme ad altre realtà italiane impegnate nell’inclusione sociale e lavorativa. A comporre la delegazione saranno Chiara Fipertani, Federica Guadalaxara, Giacomo Tusarelli, Luigi Tusarelli e Giovanna Rosso.



Durante l’evento, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli presenterà il III Piano di Azione Nazionale. La giornata includerà testimonianze di inclusione lavorativa provenienti da tutta Italia, momenti a cura di Special Olympics e il lancio di uno spot istituzionale che sarà diffuso su TV, radio e mezzi di trasporto. È inoltre prevista una collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e con le Leghe calcistiche, con maglie dedicate e la partecipazione di atleti della Divisione Calcio Paralimpico.



Per Da Tè si tratta di un riconoscimento importante: un’occasione per portare a livello nazionale, davanti alle più alte cariche dello Stato, il lavoro quotidiano svolto sul territorio a favore dell’autonomia, della formazione e dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.



Il progetto della Sala Da Tè nasce quasi dieci anni fa grazie all’Associazione Oltre-Tutto e all’iniziativa di un gruppo di genitori. Oggi Da Tè è una vera attività commerciale aperta al pubblico, un luogo di inclusione autentica in cui lavorano come camerieri e baristi una decina di ragazzi e ragazze con disabilità, guidati e affiancati da dipendenti e volontari.



Dichiarazione della Presidente dell’Associazione, Rossella Cristi:

“Siamo onorati ed emozionati per l’invito a Palazzo Chigi, dove avremo l’opportunità di presentare il nostro progetto che, dal 2018, permette ai ragazzi della Sala Da Tè di mostrare le proprie abilità e il piacere di contribuire alla comunità in cui vivono. Siamo orgogliosi che questo impegno venga riconosciuto e apprezzato anche dalle istituzioni. Questo ci sprona a proseguire con ancora più entusiasmo nella nostra missione di inclusione sociale.”

