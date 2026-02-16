La scomparsa del commerciante Vittorio Forni – il cordoglio di Confcommercio a Cento

Ci stringiamo nel dolore alla famiglia Forni per la scomparsa di Vittorio, nostro storico associato e noto commerciante nella città del Guercino – commentano con commozione da Confcommercio – La sua attività di biancheria per la casa, tendaggi, merceria è per intere generazioni di centesi (e non solo) un punto di riferimento da oltre mezzo secolo nella sede in corso del Guercino a pochi passi dalla centralissima piazza. Vittorio Forni è stato un esempio di professionalità, passione ed umiltà nel suo lavoro, una figura instancabile che è stata un autentico esempio del valore aggiunto per una comunità che porta con se il negozio di vicinato” concludono dalla delegazione Confcommercio di Cento .

