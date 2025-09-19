Finalmente, dopo mesi di lavoro e progettazione, la Scuola di Musica di Poggio Renatico ha aperto ufficialmente le sue porte alla comunità. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi alla presenza del sindaco Daniele Garuti, dell’assessore alla cultura Rodolfo Sani, dell’assessore agli eventi e promozione del territorio Serena Fini e della dirigente scolastica Alessandra D’Urso, insieme ai referenti della scuola di musica Theremin Srl Impresa Sociale.



La nuova realtà nasce da un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, che ha concesso a titolo gratuito gli spazi necessari, e affidato alla gestione di Theremin, realtà riconosciuta a livello regionale e nazionale per la qualità educativa e la capacità di sviluppare percorsi musicali innovativi e inclusivi. L’obiettivo è dare a Poggio Renatico una scuola di musica stabile, capace non solo di offrire formazione artistica, ma anche di diventare un punto di riferimento per l’aggregazione e la crescita sociale.



“Poggio Renatico si merita una scuola di musica – ha dichiarato il sindaco Daniele Garuti – e siamo orgogliosi di aver reso possibile questo passo. La musica è un linguaggio universale che aiuta i nostri ragazzi a crescere, a trovare passioni autentiche e strade positive per il futuro. Abbiamo creduto in questo progetto e lo abbiamo sostenuto perché rappresenta un investimento sulla qualità della vita della nostra comunità”.



Particolarmente toccante l’intervento dell’assessore Rodolfo Sani, che ha ricordato la sua esperienza personale: «Chi ha uno strumento musicale ha sempre un amico accanto. Nella mia gioventù il fatto di suonare mi ha aiutato a non cadere in cattive compagnie: la musica è una compagna fedele, che ti accompagna e ti sostiene».



L’assessore Serena Fini ha sottolineato l’aspetto educativo e sociale dell’iniziativa: «Questa scuola non è solo un’opportunità per imparare a suonare uno strumento, ma un luogo di crescita e incontro. La musica diventa un mezzo per scoprire e valorizzare i talenti, per costruire relazioni, per condividere emozioni. Per Poggio Renatico è un investimento sul futuro e sull’identità del nostro territorio».



La dirigente scolastica Alessandra D’Urso ha evidenziato la continuità con i progetti già avviati negli istituti scolastici, che grazie ai fondi europei hanno dato vita negli ultimi anni a una vera e propria orchestra scolastica composta da bambini delle quarte e quinte delle scuole primarie, capace di esibirsi in diverse occasioni pubbliche. «Questa nuova scuola di musica – ha detto – rappresenta un naturale proseguimento di quel percorso e rafforza un’alleanza educativa tra scuola, famiglie e territorio».



L’offerta formativa della Scuola di Musica di Poggio Renatico, gestita da Theremin, prevede corsi individuali di canto e strumento, oltre a percorsi collettivi pensati per le diverse fasce d’età: Crescendo (3-5 anni), Orchestra dei Suoni (6-7 anni) e Musica d’Insieme (dagli 11 anni in su). Una proposta costruita con attenzione alla qualità didattica, alla personalizzazione e all’accessibilità economica, per permettere a tutti di avvicinarsi alla musica.



Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26 sono già aperte sul sito ufficiale della scuola: www.scuoladimusicapoggiorenatico.it



Con questa inaugurazione Poggio Renatico compie un passo decisivo verso la valorizzazione della cultura musicale come strumento di crescita personale e collettiva, offrendo ai ragazzi – e non solo a loro – un luogo dove trasformare la passione in esperienza e la musica in vita quotidiana.

