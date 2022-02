La scuola e il progetto Fragilità

di Anna Zarri

Il 26 febbraio alcune studentesse dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell’IIS “F.lli Taddia” cominceranno una bellissima esperienza formativa proposta dalle responsabili del Servizio per l’integrazione Socio Sanitaria del Comune di Cento. Si tratta di entrare a far parte del progetto Fragilità: una serie di iniziative e interventi a supporto della popolazione fragile, anziana e in condizione di disabilità. Diverse le azioni che saranno messe in campo: laboratori creativi, orti urbani, sostegno a domicilio per i soggetti più fragili, e tanto altro. La referente interna del progetto è la professoressa Maria Grazia Marvelli. Un modo per le alunne di mettersi in gioco e di sperimentare in maniera concreta concetti come l’empatia, l’aiuto e l’assistenza.

