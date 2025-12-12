  • Ven. Dic 12th, 2025

Cronaca

La Sella annuncia il nuovo acquisto: in arrivo Gianmarco Arletti

Dic 12, 2025
La Benedetto XIV Cento è lieta di annunciare la firma di Gianmarco Arletti.

Ala classe 2001, di 198 cm per 93 kg e con un percorso cestistico internazionale di grande interesse: dopo le giovanili tra Salus Pallacanestro Bologna e la Virtus Bologna, ha proseguito la sua crescita negli Stati Uniti d’America, dove ha frequentato la Holy Cross Preparatory Academy e poi giocato con le Delaware Blue Hens nella NCAA Division I, il massimo livello del basket collegiale americano.

Nella NCAA Arletti ha collezionato 75 presenze tra il 2020 e il 2023, con medie di circa 4.0 punti e 2.2 rimbalzi a partita, mostrando versatilità e capacità di adattarsi a ritmi di gioco molto intensi.

Nel corso delle ultime stagioni ha fatto ritorno in Italia, militando in Serie A2 con Apu Udine e nella stagione 2024/2025 con Brindisi, dove ha contribuito con circa 4.5 punti e 2.6 rimbalzi di media in campionato.

La società è entusiasta di accogliere un giocatore giovane ma già ricco di esperienze sia europee che internazionali. La sua crescita costante, la sua energia in campo e la capacità di contribuire su entrambi i lati del parquet saranno risorse importanti per il gruppo.

