LA SELLA CENTO APRE LA STAGIONE CON UNA VITTORIA

Esordio in amichevole per la Sella Cento che, sul parquet della Baltur Arena, affronta i New Flying Balls Ozzano che militano in Serie B. Quintetto di partenza per la Benedetto XIV composto da Palumbo, Mussini, Toscano, Archie e Benvenuti; gli ospiti scendono in campo con: Piazza, Abega, Mancini, Balducci e Ly-Lee.

Palla a due vinta da Cento che segna il primo canestro con Benvenuti dopo aver conquistato il rimbalzo in attacco. La difesa aggressiva della Sella costringe Ozzano a tiri forzati, uno dei quali realizzato da Abega dalla lunga distanza. Nella prima amichevole del precampionato le due squadre faticano a trovare fluidità nel primo quarto. Le triple di Sabin e Mussini sbloccano offensivamente la Benedetto ed il primo quarto si chiude 15 a 12 per la squadra di casa.

Il secondo quarto inizia con grande aggressività, con Sabin che continua a segnare dalla lunga distanza per i biancorossi. Ozzano rimane attaccata al punteggio grazie ad Abega e alla tripla di Mancini. Coach Mecacci prova diversi giochi in attacco: uno di questi porta alla tripla dall’angolo di Archie, mentre il talento di Abega continua a tenere viva la squadra ospite con un’altra tripla.; risponde con la stessa moneta il solito Sabin dall’angolo. Due i canestri dei biancorossi a fine quarto: gioco da tre punti di Mussini e backdoor di Kuuba. Nonostante la differenza di categoria la gara rimane equilibrata: il secondo quarto si chiude 36 a 28 per Cento.

La fisicità sale nel terzo quarto, e tre falli di squadra degli ospiti in due minuti portano prima Bruttini e poi Mussini sulla linea della carità. Due palle perse dei biancorossi concedono dei contropiedi facili ad Ozzano che segna prima con Balducci e poi con Abega, ma l’ottimo rimbalzo in attacco e il semigancio di potenza di Kuuba tengono Cento avanti nel punteggio. Sull’uscita dal time out chiamato dal coach ospite Giuliani, Bechi segna da tre allo scadere dei 24 secondi. I liberi di Benvenuti sono linfa vitale per i biancorossi: a dieci minuti dalla fine Cento conduce 47 a 44.

Kuuba apre l’ultimo quarto con un canestro in backdoor da fondo campo su assist di Mussini; Ozzano non ci sta ed il centro Martini schiaccia due punti. La Sella mantiene percentuali basse da tre punti fino all’ennesima tripla di Sabin, poi sale in cattedra Archie smazzando prima un assist perfetto e poi segnando un’importante tripla dall’angolo. Continua l’ottima prestazione da tre di Bechi che tiene a galla Ozzano, ma la Benedetto approfitta di due passaggi a vuoto degli ospiti e chiude la partita con una tripla, ancora di Sabin: è vittoria Sella Cento 62 a 54.

TABELLINO

Sella Cento – Logimatic Group Ozzano 62–54 (15-12; 21-16; 11-16; 15-10)

Sella Cento: Archie 11, Sabin 18, Mussini 10, Moreno, Palumbo 5, Toscano, Bruttini 2, Benvenuti 8, Kuuba 8, Bocevski, Bucciol, Magni. Coach: Mecacci

Logimatic Group Ozzano: Myers, Bechi 15, Pavani, Ly-Lee 5, Zambianchi, Martini 6, Terzi, Balducci 7, Piazza 2, Abega 17, Mancini 2. Coach: Giuliani

Massimiliano Salvi foto

