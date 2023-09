LA SELLA CENTO VIAGGIA VERSO I 700 ABBONAMENTI

Prosegue spedita la campagna abbonamenti “DNA Benedetto” per la stagione 2023/2024: al 12 settembre, sono quasi 700 gli abbonamenti sottoscritti, per una campagna che procede ad ottimi ritmi grazie alla passione che, ancora una volta, dimostra il pubblico di Cento e non solo.

Per tutti i tifosi biancorossi, la prossima data da cerchiare sul calendario è quella di giovedì 14 settembre: alle ore 17:30, infatti, si terrà in piazza Cardinal Lambertini la conferenza stampa di presentazione della squadra della nuova Sella Cento. L’occasione, che sarà aperta al pubblico, sarà intervallata da alcune voci che introdurranno gli appassionati alla nuova stagione: interverranno infatti il Presidente Gianni Fava, l’Amministratore Delegato di Banca Patrimoni Sella & C. Federico Sella ed il Club Manager Alessandro Livreri, oltre al General Manager Giulio Iozzelli e a Coach Matteo Mecacci.

Interverranno, inoltre, tutti i giocatori della Sella Cento 2023/24, a partire da Capitan Toscano: per i nuovi beniamini del tifo biancorosso, sarà l’occasione per presentarsi non solo ai supporters ed alla stampa ma anche a tutta la cittadinanza interessata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...