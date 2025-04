LA SELLA E’ ENORME, DEMOLISCE FORLI’ E RIMANE IN SERIE A: IMPRESA DELLA BENEDETTO XIV, FESTA GRANDE ALLA BALTUR ARENA

Siamo arrivati finalmente all’ultima puntata di questo vivace campionato di Serie A2, il quale ha ancora molto da dire e da decidere. Infatti, nella partita che si giocherà alla Baltur Arena tra Sella Cento e Unieuro Forlì, le due squadre cercheranno di vincere a tutti costi.

La Benedetto XIV, che viene da solo 2 vittorie nelle ultime 5, giocherà per agganciare la salvezza diretta e non passare per i playout. Mentre Forlì, reduce da 4 vittorie nelle ultime 5, vuole confermare almeno la sua 4 posizione nella classifica generale.

La Baltur Arena per l’occasione sarà quasi tutta esaurita per sostenere e accompagnare se possibile la squadra al grande obiettivo.

QUINTETTI:

BENEDETTO XIV: Berdini, Nobile, Devoe, Davis, Benvenuti.

UNIEURO FORLI: Harper, Gaspardo, Magro, Perkovic, Tavernelli.

PRIMO QUARTO:

Si parte! Il primo pallone giocato è di Forli, che trova subito il canestro con Perkovic. Anche Cento si sblocca grazie alla tripla di Davis.

Dopo i primi due minuti il parziale è di 7-2 per gli ospiti, dopo il canestro di Perkovic in penetrazione.

Devoe con una tripla dal palleggio pareggia i conti. Ma Harper in contropiede ridà il vantaggio a Forlì.

Devoe con un bel passaggio schiacciato trova il taglio di Benvenuti, che riesce a segnare da sotto canestro.

Un’altra tripla di Davis, che porta il vantaggio casalingo a +7, costringe Coach Antimo a chiamare il primo TO. In uscita dal TO, Pollone trova la tripla. Ma gli risponde subito Devoe con una tripla dal palleggio. Poi Devoe trova un altro assist, servendo Alessandrini che schiaccia a canestro.

Il quarto si chiude con un 2/3 al tiro libero di Harper. Punteggio del 1° Quarto: 25-21 Cento.

SECONDO QUARTO:

il secondo quarto si apre con un 2/2 ai liberi da parte di Parravicini, mentre Cento segna il primo canestro del quarto con Benvenuti che una schiacciata.

Devoe con una bella penetrazione segna subendo il fallo. Dalla lunetta segnerà il libero supplementare.

Moretti segna i suoi primi punti della partita, ma per Forlì risponde Parravicini da tre punti. Il risultato dopo 4 minuti è 32-27 per Cento.

Davis e Perkovic segnano entrambi in penetrazione. Poi in contropiede, Tanfoglio riceve da Nobile e segna una tripla importante, che obbliga Forlì al TO.

Tanfoglio allunga a +13 il vantaggio per i suoi, grazie ad una bella tripla dall’angolo. Con 2 triple consecutive, da parte di Davis e Nobile, il vantaggio si dilata fino al +19 per Cento.

Coach Di Paolantonio chiama un TO per organizzare gli ultimi 40 secondi del quarto.

Devoe sulla sirena del quarto trova una tripla da casa sua. Risultato 2° quarto: 54-30 Cento.

TERZO QUARTO:

Il terzo quarto inizia e si apre con Pascolo che segna da sotto canestro. È Devoe con una penetrazione e un lay-up rovesciato a segnare i primi punti per Cento in questo 3° quarto.

Benvenuti allunga il vantaggio a 26 punti grazie al canestro dopo aver preso il rimbalzo offensivo.

Davis si porta a canestro l’avversario e segna in penetrazione. Ancora +16 dopo 5 minuti di gioco nel terzo periodo.

Gioco di blocchi per Berdini che trova un canestro dalla media distanza.

Sul risultato di 66-38 per Cento, coach Antimo chiama un TO per ravvivare la propria squadra.

Perkovic trova il gioco da quattro punti, riducendo il gap tra le squadre a 23 punti. Successivamente, Cinciarini con una difficilissima tripla dal palleggio cadendo indietro, costringe Cento a chiamare il TO. In uscita dal TO, Cento trova due canestri consecutivi di Sperduto e Benvenuti.

Risultato finale 3° quarto: 72-53 Cento.

QUARTO QUARTO:

L’ultimo quarto si apre con un canestro di Benvenuti. Il primo canestro di Forlì è di Pollone con un bel taglio. Tanfoglio però gli risponde da 3 immediatamente, tenendo il gap tra le squadre sopra i venti punti.

Berdini replica al 2/2 dalla lunetta di Pascolo, grazie ad un bel taglio, servito benissimo da Tanfoglio. Devoe con una grande penetrazione trova il canestro con il fallo.

Ancora Devoe con un bell’euro-step segna, continuando la sua serata magica al tiro.

Davis con un canestro dalla media riporta il vantaggio sopra i 20 punti per Cento.

La Benedetto, accompagnata da tutti i tifosi presenti alla Baltur, vince contro Forlì con il risultato di 86-67 e taglia il traguardo di questo campionato conquistando una fantastica salvezza.

SELLA CENTO: Devoe 26, Ramponi 0, Tanfoglio 9, Alessandrini 4, Berdini 9, Moretti 2, Davis 18, Benvenuti 12, Nobile 4, Graziani 0, Sperduto 2.

UNIEURO FORLì:, Parravicini 12, Cinciarini 6, Tavernelli 3, Gaspardo 4, Perkovic 13, Pascolo 6, Magro 0, Del Chiaro 4, Pollone 5, Sanviti 0, Errede 0, Harper 14.

Crediti: Antonio Iachini (salvezza)

