LA SELLA E’ STRAORDINARIA: IMPRESA ALLA BALTUR ARENA – CANTU’ PIEGATA DALLA ‘SUPERBENEDETTO’ 77-72

La Benedetto XIV ospita l’Acqua S. Bernardo Cantù alla Baltur Arena, nella sfida valida per la 26^ giornata di campionato. Dopo le due sconfitte contro Rieti e Cremona, Cento va a caccia dell’impresa, davanti ai propri tifosi per muovere la sua classifica e rimanere nel traffico della lotta salvezza. Dall’altra parte, la squadra di Brienza (squalificato e sostituito dal vice Carrea per questa giornata) viene da 4 sconfitte consecutive e si ritrova quasi spalle al muro, senza Basile, per riavvicinarsi a Udine, Rimini e Cividale. Berdini, Devoe, Graziani, Davis e Benvenuti da una parte, De Nicolao, Mcgee, Piccoli, Baldi Rossi e Hogue dall’altra.

PRIMO QUARTO

Baldi Rossi segna il primo canestro della gara. Dall’altra parte è Stacy Davis, tanto per cambiare, a segnare i primi tre per la Sella. Hogue fa 1/2 dalla lunetta e Cento risponde subito con la tripla di Graziani e il fallo e il canestro con fallo di Devoe: 9-3 Sella. Il parziale biancorosso è la scintilla che fa scattare Cantù: 9-0 d parziale, firmato Mcgee, De Nicolao e Hogue ancora, la Sella torna avanti. Nobile sblocca i padroni di casa con un’altra tripla, poi è ancora Davis a timbrare dall’arco, Okeke accorcia dalla lunetta con un 2/4. Alessandrini entra e trova due punti di pura tecnica allo scadere dei 24”, Moraschini si inventa un canestro pazzesco in terzo tempo con il fallo, ma Delfino risponde con due capolavori, prima appoggiandosi ad Okeke, poi con un canestro rovesciato subendo anche il fallo: dopo 10’ è 25-18 Sella.

SECONDO QUARTO

Mcgee e Davis si scamabiano per i primi 4 del secondo quarto, poi Moraschini ne mette 5 in fila alla sua maniera e Baldi Rossi conclude un contropiede per il pari a quota 27. Davis sposta tutta la difesa canturina e ne deposita altri due, poi si mangia il campo in transizione e punisce il rientro di Cantù, gli ospiti faticano in attacco, con la Sella che ha il merito di giocare ad un’intensità altissima e pareggiare la fisicità degli avversari. Riisma accorcia con una tripla che riporta a due possessi gli ospiti, ma Davisa è immarcabile e segna ancora, dalla media, dopo 20’ è 44-36 Benedetto XIV.



TERZO QUARTO

Cantù alza i giri in difesa, Mcgee e De Nicolao riportano a un possesso di distanza i loro. La partita è bella, fisica, ogni ricezione, ogni contatto è una battaglia vera e propria, Benvenuti segna dalla media il nuovo +5 Sella, la Sella si sistema in difesa e i 1500 della Baltur Arena alza nettamente i decibel e la Sella prosegue sulla scia dell’entusiasmo, con un Davis semplicemente, la Sella regge due difese di fila e il floater di Mcgee si spegne sul ferro: terzo quarto si chiude 58-50.

QUARTO QUARTO

La Sella allunga ancora con Alessandrini, poi Valentini, dopo una palla vagante, si guadagna un fallo a metà campo giudicato antisportivo, ma Cantù non approfitta dell’extra possesso e dall’altra parte ancora Alessandrini a rimbalzo in attacco manda a +7 i suoi e Benevnuti schiaccia dopo un bel pick & roll giocato con Devoe. Cantù reagisce, dalla lunetta, ma trovando anche Hogue in area, la tripla di Piccoli riporta a -2 gli ospiti, ma Davis non è umano e segna altri quattro punti in fila, la Benedetto è a +6 a 90” dal termine. Cantù arriva a -4 dopo i liberi di Moraschini, la Sella perde un pallone sanguinoso e nel ribaltamento di campo Hogue cattura tre rimbalzi offensivi, ma Moraschini e De Nicolao sbagliano tutti i tentativi da tre punti. Benvenuti fa 1/2 dalla lunetta, Delfino non sbaglia e la partita finisce sulla preghiera da metà campo di Cantù: impresa straordinaria della Sella di Di Paolantonio che vince contro ogni pronostico 77-72.

TABELLINI

SELLA CENTO: Devoe 15, Alessandrini 8, Berdini 5, Graziani 3, Davis 23 , Nobile 6, Tanfoglio 2, Moretti, Benvenuti 9, Delfino 6

ACQUA S.BERNARDO CANTU’: Valentini 5, Baldi Rossi 6, Moraschini 13, De Nicolao 11, Piccoli 6, Hogue 19, Riismaa 2, Mcgee 6, Okeke 4, Possamai

