LA SELLA SBANCA IL PALA ELACHEM E VINCE UNO SCONTRO DIRETTO FONDAMENTALE: 73-78 CENTO IL FINALE A VIGEVANO

La Benedetto XIV arriva a Vigevano dopo la vittoria di extra lusso contro Cantù, Vigevano, invece, una settimana fa ha perso uno scontro diretto contro Torino, facendo lievitare il peso di questa sfida, Sella che si presenta con due punti di vantaggio in classifica sui padroni di casa, vittoriosi con ampio merito all’andata. Con Alessandrini out, Caoch Di Paolantonio parte con Berdini, Devoe, Graziani, Davis e Benvenuti da una parte, Mack Stefanini, Peroni, Leardini e Smith dall’altra.

Gabe Devoe firma il primo canestro della partita, poi Stefanini risponde dalla lunga distanza, facendo esaltare i quasi tutto esaurito del Pala Elachem. La Sella inizia col piede giusto in difesa e trova Benvenuti molto bene in area per il 3-6, poi Smith decolla e schiaccia il nuovo -1 Vigevano. Cento costruisce ottimi tiri, ma non riesce a trovare canestro con continuità e la partita avanza a basso punteggio. Leardini sblocca la situazione con una tripla, poi Peroni e Stefanini mandano a +6 i padroni di casa, poi Berdini conquista un rimbalzo in attacco importante e converte, ma dall’altro a parte Rossi si approccia al match con un 2+1 di pura tecnica, Delfino risponde usando la tabella con la conclusione dal post e dopo 10’ il risultato è 19-12 Elachem, dopo la scorribanda di Mack.

Tamani e Tanfoglio, prima dall’area e poi da tre punti e manda a +8 i suoi, poi Delfino segna due canestri in fotocopia dalla media, da fuoriclasse, e riporta a due possessi gli ospiti. La Sella è tornata in partita e Devoe, con la tripla, fa -1, ma Taflaj lo imita subito e il match prosegue tanto bello quanto teso. Ancora Taflaj da una parte e ancora Carlos Delfino dall’altra, sono loro gli uomini del secondo quarto della sfida, con le difese aggressive e concentrate, nonostante quando la palla giri si creino delle opportunità e Peroni punisce da tre punti, + 7 Vigevano, con la Benedetto che ha bisogno di scuotersi e prova a farlo con Davis, poi Benvenuti ancora in area e infine Berdini che segna e subisce il fallo per il -2. Davis si alza dalla lunga distanza e la squadra di Nicolai va a -1, dopo che i padroni di casa avevano provato a dare una prima sostanziosa spallata al match. Ancora Benvenurti, dopo una profonda ricezione, deposita altri due che valgono il vantaggio Benedetto, che chiude alla grande il quarto, anche grazie alla zampata di Berdini allo scadere per correggere il tiro di Benvenuti: 37-40 Sella dopo 20’.

Cento dipende da dove aveva lasciato, con Davis che infila la tripla del +4, ma Stefanini non ci sta e risponde dall’arco, Vigevano alza l’intensità difensiva e riporta la partita in partita e si alzano anche i decibel del Pala Elachem. Tafalj riporta addirittura avanti i padroni di casa, ma tre liberi fondamentali di Nobile e due canestri, di Tanfoglio e Davis rimandano avanti la Sella. Ancora una volta è Stefanini a riportare a contatto i suoi, altra tripla e nuovo -1. Dopo 30’ la partita è assolutamente aperta ed equilibrata: 54-55 Vigevano.

Rossi riporta in definitiva parità, poi Devoe si mette in proprio e con due canestri in isolamento costringe coach Pansa al timeout sul -4. Taflaj fa 4/4 da tre punti e manda un bel segnale in uscita dal timeout, poi Davis frena l’entusiasmo del Pala Elachem con una tripla repentina a bersaglio, poi la Sella gioca un paio di possessi difensivi di altissimo livello e Benvenuti conclude un pick & roll perfetto giocato con Berdini, costringendo nuovamente al timeout i padroni di casa.

Berdini è bravissimo a trovare Delfino in angolo che fa +9 Benedetto, poi Stefanini accorcia dalla lunetta, ma ancora Delfino insegna dalla media, non una, ma due volte, dimostrando ancora una volta la classe ultraterrena che si porta appresso. Stefanini non ci sta e segna la tripla de -3 a meno di 120” dal termine, ma Berdini è un veterano nel corpo di un 21enne, prima segna in penetrazione, poi manda Benvenuti a segnare: + sette Benedetto. La Sella ha giocato una partita come il Coach ha sempre voluto: reggere i momenti difficili insieme, giocare il proprio basket in attacco e ha trovato nei suoi ragazzi una serie di risorse diverse nei momenti più importanti: la Sella sbanca il Pala Elachem e mette 4 lunghezze di distacco da Vigevano: finisce 73-78.

TABELLINI

SELLA CENTO: Devoe 11 , Berdini 7, Graziani , Davis 16 , Nobile 3 , Tanfoglio 4, Moretti, Benvenuti 14 , Delfino 16, Tamani 2

ELACHEM VIGEVANO: Leardini 5, Taflaj 16, Oggioni, Mack 5, Galassi, Smith 11, Stefanini 21, Tedoldi, Spizzichini, Rossi 4, Peroni 5

