LA STAGIONE DI CENTO SI CHIUDE CON UN BEFFARDO 68-69 CONTRO LA FORTITUDO

Dopo due vittorie di seguito per la Fortitudo, la serie tra Tramec Cento e Fortitudo Bologna arriva a gara 4, una partita che segnerà il destino di questa serie.

Primo quarto: I ritmi sono da subito elevati, Candussi fa ½ ai liberi, dall’altra parte del campo Berti regala i primi due punti alla sua squadra con una schiacciata. 7 punti consecutivi di un Marks finalmente ritornato alla sua miglior versione per la Tramec, massimo vantaggio per la squadra di Mecacci sul 5-12 dopo cinque minuti di gioco. La tripla di Candussi riporta la compagine di coach Angori sul -1. Tomassini colpisce dalla linea dei 6.75 e Aradori risponde punendo la difesa biancorossa, a due minuti dalla fine del quarto il punteggio è in parità sul 15-15. 6 punti fin qui per Tomassini che ritrova i suoi tiri, mancati in gara 3 e il compagno Roselli lo emula dopo poco, Cento sta segnando con il 60% da tre. Termina un primo che vede la squadra centese avanti sul 20-24.

Secondo quarto: Dopo due minuti ancora nessun canestro da parte di entrambe le squadre, ci pensa Banks a sbloccare i con quattro punti di fila riportandola in parità. La Tramec non segna da tre minuti e commette tra palle perse e falli commessi è già a bonus dopo solo 4 minuti. i primi 4 punti del quarto per la Tramec portano la firma di Marks, miglior realizzatore per i biancorossi finora 19 punti per lui con un’incredibile buzzerbeater. Anche Archie va a segno dall’arco e la Tramec si riporta sul +7. La Tramec tocca il massimo vantaggio sul +9 a 25 secondi dall’intervallo. Il primo tempo si chiude sul buzzerbeater di Archie, Cento chiude 40-49.

Terzo quarto: I primi minuti di terzo quarto vedono una Tramec Cento molto attenta in difesa, Marks continua a macinare punti. Zilli raggiunge i quattro falli e coach Mecacci lo sostituisce per preservarlo. Quarto fallo di squadra per Cento dopo solo quattro minuti è già in bonus, Banks si scalda e brucia la retina. I biancoblù si riportano vicinissimi sul meno 3 con la tripla di Panni. Il clima è tesissimo e la Fortitudo si riporta sul -1 con i primi due punti del match di Barbante. Parità raggiunta a 1 minuto alla fine del terzo quarto. Fantinelli firma il vantaggio per la Fortitudo 60-57 per i padroni di casa.

Quarto quarto: Cento inizia l’ultimo periodo con un fallo in attacco, importanti i due punti di Moreno da sotto canestro per i biancorossi. La Tramec non molla e Archie sale in cattedra con la sua esperienza, necessaria in questo momento. Cucci fa ½ ai liberi e Zilli pareggia ma Aradori risponde presente, nuovamente avanti la Fortitudo. Quarto quarto degno di una gara 4 dei playoff, molti errori in questo momento per entrambe e clima caldissimo. Tomassini dopo una serata diffcile al tiro realizza due punti importantissimi che rimettono avanti i biancorossi. I due punti di Nazzareno Italiano mettono avanti la Fortitudo, l’ultima rimessa della Tramec non produce nulla. Termina 69-68.

La Fortitudo Bologna vince gara 4 e si aggiudica la semifinale con Cremona.

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – TRAMEC CENTO 69-68 (Q1 20-24; Q2 40-49; Q3 60-57; Q4 69-68)

Tramec Cento (all. Matteo Mecacci): Moreno 5, Tomassini 10, Mussini 3, Marks 27, Baldinotti n.e., Rosselli 5, Kuuba, Archie 14, Zilli 2, Berti 2

Fortitudo Bologna (all. Matteo Angori): Fantinelli 10, Natalini n.e, Vasl 2, Banks 7, Aradori 12, Niang, Italiano 5, Cucci 10, Barbante 5, Candussi 12, Panni 6

Arbitri: Foti, Capurro, Pellicani

